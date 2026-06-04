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Пољански упозорио: Напад на Санкт Петербург могао би довести до сукоба Русије и НАТО-а

Аутор:

АТВ
04.06.2026 16:51

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Пољански упозорио: Напад на Санкт Петербург могао би довести до сукоба Русије и НАТО-а

Терористички напад украјинских дронова на Санкт Петербург и Лењинградску област могао би довести до директног војног сукоба између Русије и НАТО-а, оцијенио је стални представник Русије при Организацији за европску безбједност и сарадњу (ОЕБС) Дмитриј Пољански.

"Упркос нашим упозорењима о неизбјежности оштрог одговора, јуче се догодио нови инцидент који ризикује да доведе до директног војног сукоба између Русије и НАТО-а", рекао је Пољански на Сталном савјету ОЕБС-а, коментаришући недавни напад Украјине на мете у Санкт Петербургу и Лењинградској области.

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Он је упозорио да могућност да се украјински сукоб прошири на спонзоре кијевског режима може охладити усијане главе у Алијанси, преноси Срна.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Дмитриј Пољански

Санкт Петербург

НАТО

ОЕБС

Терористички напад

Русија

Украјина

Коментари (1)
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