Пољански упозорио: Напад на Санкт Петербург могао би довести до сукоба Русије и НАТО-а

Аутор:АТВ
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Терористички напад украјинских дронова на Санкт Петербург и Лењинградску област могао би довести до директног војног сукоба између Русије и НАТО-а, оцијенио је стални представник Русије при Организацији за европску безбједност и сарадњу (ОЕБС) Дмитриј Пољански.
"Упркос нашим упозорењима о неизбјежности оштрог одговора, јуче се догодио нови инцидент који ризикује да доведе до директног војног сукоба између Русије и НАТО-а", рекао је Пољански на Сталном савјету ОЕБС-а, коментаришући недавни напад Украјине на мете у Санкт Петербургу и Лењинградској области.
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Он је упозорио да могућност да се украјински сукоб прошири на спонзоре кијевског режима може охладити усијане главе у Алијанси, преноси Срна.
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