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Планира ли Федерација почети борбу против тероризма у БиХ?

Аутор:

Маријана Ивељић
24.06.2026 19:17

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Планира ли Федерација почети борбу против тероризма у БиХ?
Фото: ATV

Тероризам и пропусна граница највећа су опасност у БиХ. Најновије анализе указују да домаће службе мора да буду на опрезу, посебно на граници која је означена као једна од најслабијих карика.

Стоји то у нацрту Средњорочног плана Министарства безбједности у Савјету министара БиХ за 2027–2029. годину, који је тренутно у фази консултација. Посебан акценат је стављен на тероризам као на "најприсутнију и латентну пријетњу безбједности".

Као кључне пријетње наведени су недовољна контрола границе, мањак полицијских службеника и опреме.

"Спремност терориста, терористичких група и организација да дјелују изван државних граница, изазову жртве, разарања и страх јавности од напада, стално се повећава. Терористи могу имати директну или индиректну помоћ државе или више њих, те организација које својим прикривеним дјеловањем служе као подршка тероризму. Међународни споразуми доносе нова правила и принципе које треба уградити у постојећи правни систем у циљу борбе против тероризма", наводи се у нацрту.

БиХ је центар терористичких окупљања. Највише брине то што није познато ко финансира тзв. спаваче у БиХ, упозорава бивши замјеник министра одбране у Савјету министара БиХ.

"То ћете наћи мање или скоро никако у земљама окружења, али у БиХ ћете наћи. И ти спавачи су веома опасни, али ако су спавачи начин да они бораве у БиХ не могу да бораве само од чистог ваздуха. Значи да они имају и подршку од одређених институција и појединаца. Одређене терористичке организације имају своју визију у свијету и они би да успоставе ту визију онако како би они хтјели да заговарају, а то се не уклапа у нормални цивилни живот читаве Европе и свијета", каже Мирко Околић.

Потенцијалне терористе који пролазе кроз БиХ не треба игнорисати, јасни су безбједњаци. То кажу, не искључује могућност да своје активности спроведу и овдје.

"Значи све зависи од налогодаваца односно од оних који их инструирају и финансирају и који им је коначни циљ. Поготово је то опасно гледајући политичке прилике у БиХ која је увијек напета ситуација која је увијек на некој високој радној температури него што је то уобичајено тако да би такав један инцидент могао да покрене лавину неких других нежељених реакција на таква једна дешавања и ту можда лежи најважнија опасност када говоримо о тероризму у БиХ", каже Саша Мићин, факултет безбједносних наука УНИБЛ

Не мисле тако бошњачки и хрватски чланови Предсједништва БиХ који су спријечили приједлог српског члана бх. Предсједништва Жељке Цвијановић да се Муслиманска браћа означе као терористичке организације и исто стави на дневни ред једне од сједница. БиХ је због своје неодговорности и нерада на одбрани финансијског система од потенцијалних пријетњи доспјела и на сиву листу Манивала. То "сивило" је јасна порука да се ради о државној заједници која има озбиљне недостатке у систему спречавања прања новца и финансирања.

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Тагови :

тероризам

Савјет министара БиХ

ФБиХ

Предсједништво БиХ

Муслиманско братство

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