Шпирић: Више мржње из Сарајева, мање БиХ у Републици Српској

- Иако је ово предизборно вријеме и можемо очекивати свакакве изјаве - Изетбеговић је претјерао. Он би требао да зна да је пријетња силом у политици позив на рат. Међутим, људи који су окренути ка будућности давно су закопали ратне сјекире - рекао је Шпирић.

Он је додао да Изетбеговић политички неодговорно иступа у федералним медијима шаљући, у ствари, поруке свом противкандидату за члана Предсједништва БиХ Денису Бећировићу.

- Изетбеговићев противкандидат није Милорад Додик него Бећировић, али он овим изјавама жели да поручи како више мрзи Додика и Републику Српску. Уз то привлачи себи и опозицију из Републике Српске пријетњама које упућује Додику и сматра их савезницима у својој мржњи према њему и Српској - сматра Шпирић.

Он је нагласио да ово јефтино политиканство не води у добром смјеру, без обзира што је предизборно вријеме.

- Што више буде мржње из политичког Сарајева према Републици Српској то ће бити све мање БиХ у Републици Српској. Ипак, за све њих Додик је институција и недостижни циљ - закључио је Шпирић за Срну.

Предсједник СДА Бакир Изетбеговић изјавио је синоћ гостујући на Федералној телевизији да се Додик "неком силом мора ријешити".