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Отворени додатни гранични прелази између БиХ и Хрватске

Аутор:

АТВ редакција
24.06.2026 14:06

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Granica Granicni prelaz Hrvatska
Фото: Танјуг/АП

Мјешовита комисија за праћење спровођења Уговора између Босне и Херцеговине и Хрватске о граничним прелазима те Споразума о пограничном саобраћају донијела је низ одлука којима се током љетних мјесеци привремено проширују могућности преласка границе између двије државе.

Тако је одлучено да ће се преко неколико граничних прелаза за погранични саобраћај привремено одвијати међународни саобраћај путника, а већина њих радиће непрекидно.

До 1. октобра ове године међународни саобраћај путника биће омогућен преко сталних граничних прелаза Читлук–Јовића Мост и Дриновци–Себишина.

Истовремено, на период од три мјесеца међународни саобраћај путника одвијаће се и преко прелаза Дужи–Имотица, Субашићи–Дворине, Виница–Аржано Пазар, те Заград–Пашин Поток, преносе Независне новине.

Сви наведени прелази биће отворени 24 часа дневно.

Комисија је донијела одлуку и о привременом отварању за међународни саобраћај путника граничних прелаза Габела–Габела Поље И, Хаџин Поток–Боговоља, Орахов До–Слано, Козарска Дубица–Хрватска Дубица, Вагањ–Били Бриг те Дриновачко Брдо–Сливно.

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Ова мјера важиће три мјесеца од дана доношења одлуке, односно до одржавања наредне сједнице Комисије.

Продужено радно вријеме прелаза до 24 часа

У истом периоду продужено је и радно вријеме прелаза Тржачка Раштела–Кордунски Љесковац, Калдрма–Личка Калдрма и Пролог–Подпролог, који ће такође бити отворени 24 часа дневно.

Упркос проширењу режима преласка границе, одређени путници и даље ће се суочавати са ограничењима на појединим прелазима.

Ограничења за поједине путнике због ЕЕС система

Према информацијама Министарства унутрашњих послова Републике Хрватске, на привременим међународним граничним прелазима Виница, Субашићи и Вир још нису обезбијеђени технички услови за обраду путника који подлијежу процедурама улазно-излазног система Европске уније (ЕЕС).

То значи да држављани трећих земаља који подлијежу ЕЕС процедурама, укључујући и држављане Босне и Херцеговине без регулисаног боравишног статуса у некој од држава чланица Европске уније, до даљег неће моћи да користе наведене прелазе за улазак у Хрватску и Европску унију.

Такви путници биће усмјеравани на граничне прелазе на којима су већ успостављени технички услови за примјену система ЕЕС.

Хрватска страна наводи да ће се овај режим примјењивати све док се на поменутим прелазима не обезбиједе потребни технички капацитети.

Гранична полиција Босне и Херцеговине саопштила је да ће предузети све потребне мјере како би се граничне контроле и прелазак државне границе одвијали безбједно и без застоја. Уједно препоручује грађанима да прије путовања провјере актуелне услове преласка границе те користе међународне граничне прелазе на којима је омогућена пуна примјена свих прописаних процедура.

Из Граничне полиције БиХ најавили су и да ће наставити благовремено да обавјештавају јавност о свим промјенама које могу утицати на несметан прелазак државне границе.

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Тагови :

Гранични прелаз

Босна и Херцеговина

Хрватска

Граница са БиХ

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