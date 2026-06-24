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Џемалу Јукану седам година затвора за ратни злочин над српским цивилима

Аутор:

АТВ редакција
24.06.2026 07:47

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Џемалу Јукану седам година затвора за ратни злочин над српским цивилима
Фото: Unsplash

Окружни суд у Добоју осудио је неправоснажно на седам година затвора ратног команданта 221. брдске бригаде такозване Армије БиХ Џемала Јукана због ратног злочина над српским цивилима на подручју добојског насеља Бољанић.

У пресуди, коју је Окружни суд донио јуче, наводи се да је Јукан, чија је бригада била у саставу 22. дивизије, 1995. године наредио да се пуца на српско цивилно становништво у рејону Травњака и том приликом су страдали Симуна Петковић и Цвијета Раковић.

Јукан је, како се наводи у пресуди, 10. августа 1995. године наредио артиљеријском воду такозване Армије БиХ лоцираном на подручју Лендићи-Стјепан Поље у Грачаници да из противавионског митраљеза дејствује на колоне аутобуса који су се кретали из Добоја према Озрену.

По његовој наредби, испаљено је више пројектила у цивилни аутобус који се кретао на релацији Добој-Петрово и том приликом је страдала Симуна Петковић.

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Истог дана дејствовано је и на засеок Потоци, гдје се налазило цивилно становништво, а на прагу породичне куће убијена је Цвијета Раковић.

Оптужницу против Јукана је Окружно јавно тужилаштво у Добоју подигло 21. марта 2023. године, а 27. марта је потврдио добојски Окружни суд.

/СРНА/

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Тагови :

Армија БиХ

Затвор

Осуђен Џемал Јукан

Џемал Јукан

Окружни суд Добој

Ратни злочин

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