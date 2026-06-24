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Додик: Бакире, нејак си ти за мене

Аутор:

АТВ редакција
24.06.2026 07:02

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Додик у Русији у званичној посјети
Фото: Srna

Бакире, зову ме људи и кажу да си остарио и посенилио. Да свашта трабуњаш, написао је лидер СНСД Милорад Додик на Иксу.

- Нејак си ти за мене. Немаш ни ти довољно кила. И никада се нећеш угојити - каже Додик.

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Тагови :

Милорад Додик

Бакир Изетбеговић

СНСД

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