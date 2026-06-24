Додик: Бакире, нејак си ти за мене

Аутор:АТВ редакција
Коментари:1
Бакире, зову ме људи и кажу да си остарио и посенилио. Да свашта трабуњаш, написао је лидер СНСД Милорад Додик на Иксу.
- Нејак си ти за мене. Немаш ни ти довољно кила. И никада се нећеш угојити - каже Додик.
Бакире, зову ме људи и кажу да си остарио и посенилио. Да свашта трабуњаш.— Милорад Додик (@MiloradDodik) June 23, 2026
Нејак си ти за мене.
Немаш ни ти довољно кила.
И никада се нећеш угојити.
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