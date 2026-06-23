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САД: Заплијењено више од 300 дронова током Мундијала

Аутор:

АТВ редакција
23.06.2026 22:06

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Дрон
Фото: Tanjug/AP Photo/Evgeniy Maloletka (STF)

Власти САД-а заплијениле су више од 300 неовлаштених дронова на локацијама Свјетског првенства од почетка турнира.

На дане утакмица, све операције авиона, укључујући дронове, забрањене су у радијусу од пет километара од стадиона и до 3.000 стопа изнад. Слична ограничења обухватају и зоне за навијаче.

Ограничења су уведена као сигурносне мјере како би се спријечило да дронови представљају пријетњу људима.

Али она су такође дио ширих потеза за заштиту од потенцијалног тероризма - прошле године, предсједник Доналд Трамп потписао је извршну наредбу о јачању америчке одбране од напада дроновима.

Тимови ФБИ-а су стационирани око стадиона Свјетског првенства како би открили и онеспособили неовлаштене дронове.

Они који прекрше зоне забране лета током Свјетског првенства могу се суочити с казнама до 100.000 долара, запљеном имовине и кривичним пријавама, јавља BBC.

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Тагови :

Дронови

запљена

Америка

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