САД: Заплијењено више од 300 дронова током Мундијала

Аутор:АТВ редакција
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Власти САД-а заплијениле су више од 300 неовлаштених дронова на локацијама Свјетског првенства од почетка турнира.
На дане утакмица, све операције авиона, укључујући дронове, забрањене су у радијусу од пет километара од стадиона и до 3.000 стопа изнад. Слична ограничења обухватају и зоне за навијаче.
Ограничења су уведена као сигурносне мјере како би се спријечило да дронови представљају пријетњу људима.
Али она су такође дио ширих потеза за заштиту од потенцијалног тероризма - прошле године, предсједник Доналд Трамп потписао је извршну наредбу о јачању америчке одбране од напада дроновима.
Тимови ФБИ-а су стационирани око стадиона Свјетског првенства како би открили и онеспособили неовлаштене дронове.
Они који прекрше зоне забране лета током Свјетског првенства могу се суочити с казнама до 100.000 долара, запљеном имовине и кривичним пријавама, јавља BBC.
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