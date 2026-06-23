Жене више не падају на статус и изглед, ево шта данас највише „вриједи“

Аутор:АТВ редакција
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У вријеме када апликације за упознавање мијењају начин на који се стварају партнерски односи, ново истраживање компаније Вајбер показује да се мијења и „економија привлачности“. Умјесто статусних симбола, скупих фотографија и пажљиво грађеног имиџа, жене у Србији све више цијене аутентичност, поузданост и емоционалну зрелост.
Према резултатима анкете Вајбер дејтинг, чак 73 одсто испитаница сматра да су најпривлачније стварне и аутентичне фотографије, док су професионални портрети, који често служе за изградњу имиџа, освојили свега четири одсто гласова.
Фотографије са кућним љубимцима привукле су 14 одсто испитаница, док је девет одсто њих навело да их привлаче фотографије повезане са хобијима.
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Овакви резултати показују да се на „тржишту упознавања“ мијења однос понуде и тражње. Умјесто савршено режиране слике, све већу вриједност имају искреност и повјерење.
Када је ријеч о особинама које мушкарца чине пожељним партнером, 53 одсто жена као најважније наводи поузданост и одговорност, док су љубазност и смисао за хумор на другом мјесту са 20 одсто гласова.
Емоционална интелигенција добила је 15 одсто, док су квалитетна комуникација, амбициозност и фокус на каријеру остали знатно ниже на листи приоритета.
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То указује да се привлачност све мање заснива на статусу и спољашњем изгледу, а све више на особинама које пружају осећај сигурности и стабилности.
Истраживање показује и да искуства из претходних веза нису довела до снижавања критеријума. Више од половине испитаница (52 одсто) наводи да су њихови стандарди остали исти, док 13 одсто каже да су, са више искуства, постали још захтјевнији.
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Само седам одсто жена признаје да су им се очекивања временом смањила.
Посматрано из угла друштвених и потрошачких трендова, истраживање указује да се и на дигиталном тржишту упознавања мијења систем вриједности. Аутентичност, поузданост и емоционална зрелост постају нова „валута повјерења“, док физички изглед и статус губе некадашњу доминацију.
Другим ријечима, у ери дигиталног дејтинга, највећи капитал више нису савршене фотографије и имиџ, већ повјерење и досљедност.
(Телеграф)
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