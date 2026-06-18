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Никад неће признати: Због чега мушкарци највише љубоморишу?

Аутор:

АТВ редакција
18.06.2026 22:27

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Svađa partneri
Фото: RDNE Stock project/Pexels

Љубомора је једна од оних емоција о којима се често говори, али се ријетко отворено признаје. Иако се у јавности чешће истиче да су жене те које отвореније показују несигурност, мушкарци љубомору углавном задржавају за себе, кријући је иза равнодушног или смиреног понашања. Ипак, то не значи да је не осјећају.

Мушки пријатељи

Једна од ствари која код многих мушкараца изазива нелагоду јесте блискост партнерке са мушким пријатељима. Иако често тврде да им то не смета, у пракси се може јавити осјећај несигурности, посебно ако не познају добро те особе.

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Проблем најчешће није у повјерењу у партнерку, већ у поређењу и осјећају да би неко други могао да буде "конкуренција", чак и када реалне основе за то не постоје.

Бивши партнери

Тема бивших веза готово увијек је осјетљива. Мушкарцима може засметати чак и успутно помињање бившег партнера у позитивном контексту, јер то лако буди несигурност и поређење.

Иако рационално знају да прошлост не утиче на садашњост, емоције често раде супротно, па се у њима јавља потреба да "одбране своју позицију" у вези.

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Пажња на друштвеним мрежама

Друштвене мреже су још један неочекиван извор љубоморе. Лајкови, коментари и пажња коју партнерка добија од других могу код неких мушкараца изазвати осјећај запостављености или поређења.

Иако то ријетко признају, дио њих може се запитати да ли су довољно примјећени, занимљиви или важни у односу на пажњу коју она добија онлајн.

(24седам)

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Тагови :

љубавне везе

Љубомора

љубавни проблеми

љубав и секс

Љубав

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