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Зашто смокву не треба садити поред куће?

Аутор:

АТВ редакција
18.06.2026 22:08

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Зашто смокву не треба садити поред куће?
Фото: ROMAN ODINTSOV/Pexels

Многе породице које живе у кући са двориштем теже да га уљепшају зеленилом, често се одлучујући за врсте које пружају хлад или дарују укусне плодове.

Ипак, док бирамо саднице, ријетко размишљамо о скривеним опасностима које одређене биљке могу донијети нашем дому. Наши стари су знали једну важну лекцију: дрво смокве никако не треба садити у непосредној близини стамбеног објекта.

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Иако нас привлачи својом љепотом и слатким плодовима, ово дрво крије природу која може озбиљно угрозити вашу имовину, а предања наших предака о његовом утицају на дом само додатно потврђују да је са смоквом опрез увијек преко потребан.

Зашто дрво смокве може угрозити темеље вашег дома?

Главни разлог због којег су наши преци зазирали од ове воћке лежи у њеном специфичном корјеновом систему. Дрво смокве посједује изузетно инвазиван коријен, који расте и шири се невјероватном брзином, увијек у потрази за влагом.

Ако се налази близу куће, коријење лако проналази најмање пукотине у бетону, продире дубоко испод темеља и може озбиљно угрозити стабилност конструкције, нарочито у влажнијим подручјима, гдје су подземне воде близу.

Осим конструкције, коријење изазива хаос са инфраструктуром. Оно се немилосрдно омотава око водоводних и канализационих цеви, вршећи притисак који може довести до пуцања инсталација, зачепљења и поплава.

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Свако ко је имао овакав проблем рећи ће вам исто: штета коју смоква може нанијети системима у земљишту је огромна и скупо се плаћа.

Народна вјеровања

Осим практичних разлога, наши стари су се водили и духовним насљеђем.

Постојало је снажно народно вјеровање које каже да смокву никако не треба садити унутар самог дворишта. Сматрало се да привлачи несрећу и негативну енергију. Често су говорили да „гдје је смоква, ту је коријење дубље од разума“, мислећи на њену упорност да заузме сваки педаљ простора.

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Зато, уколико желите да уживате у плодовима овог медитеранског воћа, посадите га на крајњем дијелу плаца. Дакле, далеко од зидова, цијеви и темеља, како бисте избјегли муку и сачували мир свог дома, пише Крстарица.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Дрво

Воће

смоква

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