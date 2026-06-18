Зашто смокву не треба садити поред куће?

Аутор:АТВ редакција
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Многе породице које живе у кући са двориштем теже да га уљепшају зеленилом, често се одлучујући за врсте које пружају хлад или дарују укусне плодове.
Ипак, док бирамо саднице, ријетко размишљамо о скривеним опасностима које одређене биљке могу донијети нашем дому. Наши стари су знали једну важну лекцију: дрво смокве никако не треба садити у непосредној близини стамбеног објекта.
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Иако нас привлачи својом љепотом и слатким плодовима, ово дрво крије природу која може озбиљно угрозити вашу имовину, а предања наших предака о његовом утицају на дом само додатно потврђују да је са смоквом опрез увијек преко потребан.
Главни разлог због којег су наши преци зазирали од ове воћке лежи у њеном специфичном корјеновом систему. Дрво смокве посједује изузетно инвазиван коријен, који расте и шири се невјероватном брзином, увијек у потрази за влагом.
Ако се налази близу куће, коријење лако проналази најмање пукотине у бетону, продире дубоко испод темеља и може озбиљно угрозити стабилност конструкције, нарочито у влажнијим подручјима, гдје су подземне воде близу.
Осим конструкције, коријење изазива хаос са инфраструктуром. Оно се немилосрдно омотава око водоводних и канализационих цеви, вршећи притисак који може довести до пуцања инсталација, зачепљења и поплава.
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Свако ко је имао овакав проблем рећи ће вам исто: штета коју смоква може нанијети системима у земљишту је огромна и скупо се плаћа.
Осим практичних разлога, наши стари су се водили и духовним насљеђем.
Постојало је снажно народно вјеровање које каже да смокву никако не треба садити унутар самог дворишта. Сматрало се да привлачи несрећу и негативну енергију. Често су говорили да „гдје је смоква, ту је коријење дубље од разума“, мислећи на њену упорност да заузме сваки педаљ простора.
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Зато, уколико желите да уживате у плодовима овог медитеранског воћа, посадите га на крајњем дијелу плаца. Дакле, далеко од зидова, цијеви и темеља, како бисте избјегли муку и сачували мир свог дома, пише Крстарица.
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