Пијте воду са мало овог зачина свако јутро и гледајте шта се дешава са салом на стомаку

Аутор:АТВ редакција
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Правилна јутарња хидратација је кључна за покретање тијела, а вода са бибером за мршављење постала је један од најефикаснијих природних избора за почетак дана.
Овај једноставан напитак моментално буди организам. Према ријечима нутрициониста, он ефикасно стабилизује шећер у крви и директно спречава таложење масних наслага на стомаку.
У наставку откривамо како тачно овај моћни зачин утиче на масне ћелије. Сазнајте на који начин треба да га пијете свако јутро за максималне резултате.
Подстиче сагоријевање енергије: Пиперин помаже организму да троши више калорија у процесу термогенезе. Тијело користи енергију да одржи топлоту, па се тиме повећава потрошња калорија.
Смањује осјећај глади: Пикантан укус подстиче осјећај ситости, те може да смањи жељу за додатним залогајима и преједањем.
Успорава настанак нових масних ћелија: Постоје индиције да пиперин може да успори процес стварања масних ћелија, нарочито у критичним зонама као што је стомак.
Помаже у стабилизацији шећера у крви: Бибер може побољшати осјетљивост на инсулин, смањити нагле скокове глукозе и тако допринијети смањивању накупљања масти, пише Глас Српске
Када желите да искористите пуни потенцијал овог зачина, можете га уврстити у свакодневну исхрану на више начина:
Топла вода са бибером: Сипајте пола кашичице свјеже мљевеног бибера у чашу топле воде и пијте ујутро, на празан стомак. То је основни рецепт који најбрже покреће метаболизам.
Бибер, лимун и мед: У топлу воду додајте пола кашичице бибера, кашичицу лимуновог сока и мало меда – идеално је да се пије прије оброка како би се смањио апетит.
Чај од ђумбира и бибера: Прокувајте воду са прстохватом бибера и комадићем ђумбира. Проциједите, а по жељи додајте лимун или мед за моћан детокс напитак.
Зелени чај са бибером: У вашу шољу зеленог чаја убаците прстохват мљевеног бибера и пијте једном или два пута дневно за двоструки антиоксидативни ефекат.
Јогурт са бибером: У обичан, грчки јогурт додајте пола кашичице мљевеног бибера – ово може послужити као одлична, лагана ужина која вас држи ситим.
„Златно млијеко“ са бибером: У топло млијеко са куркумом умијешајте и мало бибера и попијте прије спавања. Бибер овдје драстично повећава апсорпцију куркуме у тијелу.
Као зачин у јелима: Једноставно посипајте бибер по салатама, супама, поврћу, јајима, па чак и у јутарње смутије.
Иако је несумњиво користан, превише бибера може изазвати: надражен желудац или горушицу, проблеме са варењем
појачано дејство неких лијекова (јер пиперин може да утиче на метаболизам лијекова) алергијске реакције код осјетљивих особа.
Ако имате здравствене проблеме или узимате терапију, било би добро да се посавјетујете са љекаром прије него што значајно повећате унос бибера.
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