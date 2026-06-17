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Ако идете на одмор ово морате знати: Већина људи не обраћа пажњу

Аутор:

АТВ
17.06.2026 20:26

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Пасош и фотоапарат стоје на карти свијета.
Фото: Pixabay

Поједине авиокомпаније могу вам забранити укрцавање ако ваш пасош не испуњава одређене услове.

Пасош којем је истекао рок важења није једини проблем који путницима може да поквари планове. Постоји још једна непријатност коју бисте могли да доживите ако путујете у одређене земље.

Многи знају да за већину дестинација пасош мора да важи најмање три мјесеца након планираног датума доласка или повратка, при чему се правила разликују у зависности од земље коју посјећујете. Оно што можда не знате јесте да вам укрцавање може бити одбијено и ако се утврди да ваш пасош има премало празних страница, преноси City Magazine.

Мање позната правила у бројним земљама, посебно у Африци, Азији и на Блиском истоку, захтијевају да путници у пасошу имају двије до четири празне странице за визе или печате. Неке авиокомпаније могу вам забранити укрцавање ако ваш пасош не испуњава те услове.

Земља која захтјева највише празних страница је Намибија, гд‌је се очекује да имате чак шест празних страница у пасошу. Печат Намибије заузима готово цијелу страницу, а ако вам је потребно продужење боравка у овој јужноафричкој земљи, додатни печати се такође стављају на нове странице.

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Друге земље које захтијевају три празне странице у пасошу укључују Боцвану, Мозамбик, Замбију, Брунеј, Јужну Африку и Мадагаскар. Путници који посјећују дестинације попут Бахама, Кубе, Кине, Сингапура или Индије треба да се постарају да имају најмање двије празне странице.

Стручњаци препоручују да се увијек путује са најмање двије празне странице у пасошу како би се обезбиједило несметано путовање. Добра вијест је да сакупљање печата током путовања широм Европе брзо постаје прошлост.

У октобру 2025. године Европска унија почела је да уводи Систем уласка/изласка (ЕЕС), нови дигитални алат за управљање границама који биљежи биометријске податке, као и датуме уласка и изласка држављана земаља ван ЕУ.

То значи да ће ручно печатирање пасоша постепено бити потпуно замењено дигиталним проверама. Пошто се очекује потпуна имплементација до априла 2026. године, свих 29 земаља Шенгенског простора требало би да потпуно укине печате у пасошима.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

путовање

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