Како да не постанете лака мета: Трикови којима провалници провјеравају да ли сте кући

Аутор:АТВ
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Многи људи вјерују да су провале нешто што се дешава другима - негдје далеко, у неком другом крају града или комшилука.
Међутим, стручњаци за безбједност упозоравају да провалници данас ријетко дјелују насумично. Прије него што покушају да уђу у нечији дом, често данима посматрају околину, прате навике станара и траже мале знакове који могу да открију да је кућа празна или да власници нису опрезни.
Управо због тога поједини детаљи, који на први поглед дјелују потпуно безначајно, могу постати сигнал да је неко одсутан и да би објекат могао бити лака мета.
Једна од метода на коју полиција у више европских земаља годинама упозорава јесте такозвани трик са кантама за смеће.
Провалници понекад помјерају канте са њиховог уобичајеног мјеста или их остављају на неуобичајеној локацији како би провјерили да ли ће неко реаговати. Уколико канта остане данима помјерена, то може указивати на то да власници нису код куће или да дуже вријеме не обраћају пажњу на оно што се дешава око њихове имовине.
Осим тога, канте за смеће могу послужити и као практично помагало за пењање до прозора, тераса или балкона, посебно код породичних кућа.
Друга честа тактика подразумијева долазак на врата под изговором хитне интервенције.
Починиоци се могу представити као водоинсталатери, електричари, радници комуналних служби или достављачи. Њихов циљ је да изазову осјећај панике или хитности, тврдећи да постоји квар, цурење воде или други проблем који захтјева тренутну реакцију.
Када особа под притиском отвори врата или их пусти у стан, преваранти добијају прилику да осмотре простор, скрену пажњу домаћинима или украду новац и драгоцјености.
Стручњаци савјетују да се идентитет сваког непознатог посетиоца провјери прије него што му се омогући улазак у дом.
Још опаснији облик преваре јесте лажно представљање полиције или других службених лица.
Преваранти рачунају на чињеницу да већина људи има повјерење према униформи и службеним ознакама. Због тога покушавају да ауторитет искористе како би лакше добили приступ кући или стану.
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Полиција упозорава да прави службеници неће имати проблем да покажу легитимацију и омогуће грађанима да провјере њихов идентитет. Уколико постоји било каква сумња, најбоље је позвати надлежну полицијску станицу и потврдити да ли је интервенција заиста званична.
Када одлазите на путовање или дуже вријеме нећете бити код куће, важно је да дом остави утисак да у њему неко борави.
Препоручује се да замолите комшије или чланове породице да повремено празне поштанско сандуче, помјерају ролетне и обиђу двориште. Препуна пошта, стално спуштене ролетне или неуредно двориште често су први знаци које провалници примећују.
Највећа опасност ових метода лежи у томе што делују потпуно обично и свакодневно. Помјерена канта за смеће, непознати мајстор на вратима или особа која се представља као полицајац могу бити дио пажљиво осмишљеног плана за процјену ризика и одабир мете.
Због тога стручњаци истичу да је информисаност једна од најважнијих мера заштите. Некада управо пажња према ситницама може спријечити велику материјалну штету и сачувати осјећај сигурности у сопственом дому.
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