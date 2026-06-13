Како природно уклонити пестициде са омиљеног љетњег воћа?

Аутор:АТВ
Коментари:0
Љето је вријеме када су тезге препуне јагода, малина, боровница, купина, брескви и шљива. Ово воће је тада најукусније, најсочније и нутритивно највредније, али стручњаци упозоравају да на њиховој површини могу остати трагови пестицида коришћених током узгоја.
Зато је правилно прање прије конзумације важан корак који може помоћи у смањењу изложености остацима хемикалија.
Америчка Управа за храну и лијекове (ФДА) препоручује да се свјеже воће опере под млазом хладне воде прије јела, сјечења или љуштења. Бобичасто воће најбоље је ставити у цедиљку и кратко испрати како се не би оштетило, док брескве и шљиве можете лагано протрљати рукама како бисте уклонили прљавштину и дио површинских остатака пестицида.
Истраживања показују да је раствор соде бикарбоне један од најефикаснијих кућних начина за уклањање одређених пестицида са воћа. Довољно је да у посуду са водом додате једну кашичицу соде бикарбоне и потопите воће 10 до 15 минута. Након тога га добро исперите под млазом воде. Код осетљивог бобичастог воћа вријеме потапања треба да буде краће како се плодови не би распали.
Популарна кућна метода подразумева мешавину једног дела белог сирћета и три дела воде. Воће се остави неколико минута у раствору, а затим добро испере. Овај поступак посебно је користан за бобичасто воће јер помаже уклањању нечистоћа из ситних удубљења на плодовима.
Након прања, важно је да воће осушите чистом кухињском крпом или папирним убрусом. Вишак влаге може подстаћи развој буђи, нарочито код јагода, малина и купина. Потпуно осушени плодови дуже остају свежи у фрижидеру.
Иако многи одмах перу воће након куповине, стручњаци савјетују да сачекате до тренутка када планирате да га поједете. Влага која остане на плодовима може убрзати кварење и скратити рок трајања. Зато је најбоље чувати воће неопрано, а опрати га непосредно прије конзумације.
Прање може значајно смањити количину пестицида на површини воћа, али не може уклонити све остатке, посебно ако су одређене хемикалије продрле испод коре. Код воћа које се љушти, попут брескви, уклањање коре додатно смањује изложеност пестицидима, али истовремено уклања и дио влакана и хранљивих материја.
(телеграф)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Друштво
2 седм0
Бања Лука
1 седм0
Економија
2 седм1
Здравље
2 седм0
Савјети
22 ч0
Савјети
1 д0
Савјети
1 д0
Савјети
2 д0
Најновије
11
55
11
45
11
44
11
37
11
34
Тренутно на програму