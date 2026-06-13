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Како природно уклонити пестициде са омиљеног љетњег воћа?

Аутор:

АТВ
13.06.2026 09:18

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Воће
Фото: pexels/Rachel Claire

Љето је вријеме када су тезге препуне јагода, малина, боровница, купина, брескви и шљива. Ово воће је тада најукусније, најсочније и нутритивно највредније, али стручњаци упозоравају да на њиховој површини могу остати трагови пестицида коришћених током узгоја.

Зато је правилно прање прије конзумације важан корак који може помоћи у смањењу изложености остацима хемикалија.

Исперите воће под млазом хладне воде

Америчка Управа за храну и лијекове (ФДА) препоручује да се свјеже воће опере под млазом хладне воде прије јела, сјечења или љуштења. Бобичасто воће најбоље је ставити у цедиљку и кратко испрати како се не би оштетило, док брескве и шљиве можете лагано протрљати рукама како бисте уклонили прљавштину и дио површинских остатака пестицида.

Сода бикарбона даје најбоље резултате

Истраживања показују да је раствор соде бикарбоне један од најефикаснијих кућних начина за уклањање одређених пестицида са воћа. Довољно је да у посуду са водом додате једну кашичицу соде бикарбоне и потопите воће 10 до 15 минута. Након тога га добро исперите под млазом воде. Код осетљивог бобичастог воћа вријеме потапања треба да буде краће како се плодови не би распали.

Може помоћи и сирће

Популарна кућна метода подразумева мешавину једног дела белог сирћета и три дела воде. Воће се остави неколико минута у раствору, а затим добро испере. Овај поступак посебно је користан за бобичасто воће јер помаже уклањању нечистоћа из ситних удубљења на плодовима.

Добро осушите воће

Након прања, важно је да воће осушите чистом кухињском крпом или папирним убрусом. Вишак влаге може подстаћи развој буђи, нарочито код јагода, малина и купина. Потпуно осушени плодови дуже остају свежи у фрижидеру.

Немојте прати воће чим га донесете кући

Иако многи одмах перу воће након куповине, стручњаци савјетују да сачекате до тренутка када планирате да га поједете. Влага која остане на плодовима може убрзати кварење и скратити рок трајања. Зато је најбоље чувати воће неопрано, а опрати га непосредно прије конзумације.

Важно је знати и ово

Прање може значајно смањити количину пестицида на површини воћа, али не може уклонити све остатке, посебно ако су одређене хемикалије продрле испод коре. Код воћа које се љушти, попут брескви, уклањање коре додатно смањује изложеност пестицидима, али истовремено уклања и дио влакана и хранљивих материја.

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