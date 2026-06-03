''Ма, какви скупо'': Нови производи стигли на бањалучку Тржницу

Аутор:АТВ
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На бањалучкој Тржници понуда дуго није била богатија, а како купци и продавци увиђају, година је родна, па су и цијене нешто “лакше”.
Посебну пажњу купаца привлаче шумске јагоде, које коштају 20 КМ, али за њих, кажу, не жале новац.
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“Ове године не може се пожалити на род, посебно на трешње. Само да се тако настави. Може се узети и мања количина па то не кошта онда баш толико, али, вјерујте, има поприлично посла и нерава да наберете канту јагода”, каже продавачица Веселка.
То подржава и пензионерка Рада која се присјећа дана када је тако у младости свој џепарац зарађивала.
“Ма, какви скупо. Ово је јефтино, вјерујте ми. Ко мисли да може јефтиније, нек’ оде па бере по цијели дан”, истиче Рада за "БЛ портал".
Ту су и класичне крупне јагоде које можете пазарити скоро на сваком другом штанду. Ово задовољство коштаће вас од четири до осам марака.
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Трешње су и даље, како продавци кажу, међу најпродаванијим воћем, а цијена им се изједначила са јагодама.
Међу новинама на штанду су и кајсије, по цијени од 8 КМ за килограм.
Осим стандардних шампињона и буковача, на Тржницу је, хвале се продавци, стигао и “краљ” међу гљивама – вргањ.
Килограм вргања кошта од 20 до 25 марака.
Продавци гарантују за безбједност и истичу да је одличан за здравље.
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