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Само су Станивуковић и Шмит објављивали своје одлуке у Службеном гласнику БиХ

Аутор:

АТВ
03.06.2026 08:09

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Само су Станивуковић и Шмит објављивали своје одлуке у Службеном гласнику БиХ
Фото: OHR

Агонија с паркингом у Бањалуци не престаје ни након двије године, а сада се поново нашла у центру пажње због одлуке Министарства управе и локалне самоуправе Републике Српске, које је градоначелнику Бањалуке наложило да поништи одлуке о паркинзима у граду, а које је објавио ни мање ни више него у Службеном гласнику БиХ.

Драшко Станивуковић у намјери да реализује свој циљ и стави на снагу правилник о паркинзима, поменути умјесто Службеног гласника града Бањалука и Службеног гласника Републике Српске, објавио у Службеном гласнику БиХ.

„Градоначелник је прекршио минимално два закона. Први је дакле Закон о локалној самоуправи и Закон о комуналним дјелатностима и то у погледу надлежности, које нису његове, а присвојио их је тиме што је написао одређени Правилник, којим треба да се наплаћује паркинг у граду Бањалуци. То је надлежност искључиво Скупштине града. Знајући да ми нећемо повећати цијене паркинга, градоначелник се онда одлучио и прекршио закон тиме што се одлучио да сам напише тај правилник и друг прекршај је тај гдје је о повриједио Закон о локалној самоуправи на начин да је ту одлуку објавио у огласном дијелу Службеног гласника БиХ“, казао је предсједник бањалучке Скупштине, Љубо Нинковић, а који је још нагласио да је Драшко Станивуовић у горе наведеном низу прескочио и Службени гласник Града Бањалука и Службени гласник Републике Српске.

Нинковић је подсјетио на изјаву његовог колеге и потпредсједника Скупштине града Бањалука, Саше Чудића, а који је рекао да су градоначелник Бањалуке и бивши високи представник у БиХ, Кристијан Шмит једини који су своје одлуке објављивали у Службеном гласнику БиХ.

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Тагови :

Драшко Станивуковић

Кристијан Шмит

Љубо Нинковић

Бањалука

Службени гласник Српске

Паркинг

наплата паркинга Бањалука

Коментари (1)
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