Бањалучки паркинг поново у центру пажње: Које законе крши Станивуковић?

Аутор:Инес Ђанковић
Бањалучки паркинг се по ко зна који пут нашао у центру пажње, овог пута због одлуке Министарства управе и локалне самоуправе Републике Српске, које је градоначелнику Бањалуке наложило да поништи одлуке о паркинзима у граду, јер су донесене мимо закона и без неопходне сагласности Скупштине града.
Тако је Бањалука поново град у којем се паркинг, сада и званично, не би требало плаћати. Правници, али и бројни одборници, истичу да се наплата ни до сада није вршила у складу са законом. Коначно је на самовољу градоначелника и доношење одлука о наплати паркинга мимо његових овлаштења, као и на објављивање тих одлука мимо законских процедура у „Службеном гласнику БиХ“, реаговало надлежно министарство, пет мјесеци након објављивања прве одлуке. У обавјештењу Министарства, које је у посједу АТВ-а, прецизно је наведено гдје и како је градоначелник Бањалуке кршио закон.
„Министарство сматра да нису релевантни наводи градоначелника изнесени у изјашњењу, у којем се указује на то да су одлуке које су предмет овог поступка уредно објављене у ‘Службеном гласнику БиХ’, те су као такве постале јавно доступне свим заинтересованим лицима, чиме је испоштован принцип јавности и транспарентности у поступку доношења и објављивања оспорених аката. Објављивањем оспорених одлука у ‘Службеном гласнику БиХ’ дошло је до повреде члана 86. став 1. Закона о локалној самоуправи“, навели су из Министарства.
И то није све. Према Закону о локалној самоуправи и Закону о комуналним дјелатностима, градоначелник је морао добити сагласност Скупштине града Бањалука на цијене комуналних услуга, у које спада и паркинг. Министарство је одбацило наводе Драшка Станивуковића који је тврдио да цијене нису суштински мијењане, већ да је само продужена ранија одлука.
„Министарство сматра да нису релевантни наводи градоначелника изнесени у изјашњењу, у којем се указује на то да приликом доношења оспорених одлука нису мијењане цијене услуга паркирања, већ су примјењиване цијене на које је Скупштина града Бања Лука претходно дала сагласност, прије доношења Привремене одлуке у децембру 2025. године“, нагласили су у Министарству.
У воду су пале двије привремене одлуке за обезбјеђивање континуитета у функционисању комуналне дјелатности управљања јавним паркиралиштима, које је мимо закона донио и мимо законских процедура објавио Драшко Станивуковић. Прва одлука објављена је 30. децембра прошле године, а одлука о продужењу важења те одлуке 24. марта ове године, обје на рок од по три мјесеца. Министарство је наложило повлачење одлуке у року од 30 дана. Иницијативу за оцјену законитости одлука које је градоначелник својевољно, без локалног парламента, објављивао, поднио је тим који је формирао Саша Чудић.
„Оно што ме радује је да је сада свима јасно, и свим грађанима и начелницима локалних заједница, да се морају императивно поштовати закони институција Републике Српске. Одлуке које немају правно уточиште не смију се слати на ниво БиХ, јер је то преседан. Нико не треба да ради по ‘Службеним гласницима БиХ’, него да поштује законе и институције Републике Српске“, рекао је потпредсједник Скупштине града Бањалука Саша Чудић.
И док је у Бањалуци наплата паркинга незаконито озакоњена, то градску власт, по досадашњој пракси, много не занима. У одговору АТВ-у наводи се да су представници града опредијељени да поштују закон, као и до сада, али и право да се боре за своје приходе које остварују све друге локалне заједнице.
„Званични акт у вези са паркингом још увијек није запримљен, али ће по његовом пријему бити поступљено и важећа одлука бити прилагођена како би Бања Лука остварила право на наплату паркинга, баш као и све локалне заједнице у Републици Српској“, навели су из Градске управе.
Да би се закон испоштовао, а како је наложио и Уставни суд Републике Српске, који је наплату паркинга у Бањалуци прогласио неуставном, потребно је да комунално предузеће наплаћује паркинг. Од 24. септембра 2024. године, када је Уставни суд донио такву одлуку, препоруке још нису испоштоване. Толико о поштовању закона.
