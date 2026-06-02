"Да није било Српске, ни нас данас не би било овдје"

Аутор:Магдалена Глигић
"Република Српска-јуче, данас, сутра", тема је предавања које је Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић одржао на Факултету политичких наука Универзитета у Бањалуци.
Говорећи о настанку Српске, Минић је рекао да је она била једини могући оквир за заштиту српског народа у тадашњој БиХ и подсјетио на улогу генерација које су поставиле темеље данашње Српске.
Република Српска је била једини могући оквир који је могао заштити Српски народ у тадашњој БиХ. Да Српске није било не би било ни нас поручио је студентима Саво Минић. Најбољи који данас нису са нама поручује, осигурали су да живимо слободно у Републици Српској. Како каже задовољан је и свим што је данас чуо од студената јер је то нешто што даје наду у будућност Републике Српске.
"Чињеница је да су наши студенти стратешки резервоар да су они неко од кога зависи Република Српска у сваком смислу те ријечи", рекао је предсједник Владе Републике Српске Саво Минић.
Академска заједница није крила захвалност активностима Владе али су истакли и свој значај за Републику Српску.
„Академска заједница је учествовала у стварању Републике Српске академска заједница ће помоћи Влади у свим активностима које се тичу заштите Републике Српске и унапријеђења позиције Републике Српске", рекао је ректор Универзитета у Бањалуци Радослав Гајанин.
Република Српска је значајно подигла улагања у високо образовање посебно када се говори о студентском стандарду. Ресорни министар додаје да су услови које студенти имају у Српској ријеткост.
„Ми смо јединствени у Европи а можда и у свијету да наши студенти имају бесплатно школовање да имају бесплатан смјештај у студенским домовима да се субвенционише храна да додјељујемо преко 1000 стипендија сваке године", изјавио је министар за научнотехнолошки развој Драга Мастиловић.
Захваљујући највишим институцијама Република Српска успјешно се развија од самог оснивања до данас, порука је која је послата са Факултета политичких наука.
