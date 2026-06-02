Додик: Злочинци у Ледићима убијали дјецу чији је једини ''злочин'' био што су Срби

АТВ
Злочин над српским цивилима у Ледићима 1992. године један је од најмонструознијих и најпотреснијих злочина над српским народом у протеклом Одбрамбено-отаџбинском рату.
Рекао је предсједник СНСД-а Милорад Додик.
Он је за Срну рекао да су злочинци злочинци убијали вишечлане породице не штедећи ни дјецу ни старце, а све са циљем истребљења Срба са тог простора.
"У Ледићима нису убијани војници на линији фронта, већ недужни људи чија је једина `кривица` била то што су Срби и што су жељели да остану на својим огњиштима. Посебно боли чињеница да су међу жртвама била и дјеца, па и осамнаестомјесечни дјечак Милун Тешановић, чије је дјетињство прекинуто прије него што је честито и почело. Нажалост, одмах на почетку свог живота упознао је суровост и бестијалност крвника који су његово тијело искасапили", истакао је Додик за Срну поводом сутрашњег обиљежавања злочина над Србима у Ледићима, општина Трново, које су починили припадници такозване Армије БиХ.
Он је навео да Ледићи нису били војни циљ, већ обично мирно село чији су мјештани, након претходног договора о ненападању са комшијама муслиманима из сусједних села, убијани, мучени и затирани само због свог српског имена, вјере, културе, језика и поријекла.
"То је био свјестан и плански чин етничког чишћења са намјером да се на овом простору избрише сваки траг српског постојања. Данас у Ледићима живи око пет муслимана, а према резултатима пописа из 1991. године, живјело је 36 становника од којих је 35 било српске националности. Значи, цијело српско село потпуно је угашено, `захваљујући` бестијалности муслиманских злочинаца", нагласио је Додик.
Поред бола због губитка живота недужних српских цивила, који су били изложени свирепом мучењу, истакао је Додик, данас осјећамо и дубоко огорчење због срамне инертности и једностраности правосуђа БиХ.
"Више од три деценије од овог страшног злочина, Суд и Тужилаштво БиХ показују потпуно игнорисање и недостатак професионалне и људске етике када је ријеч о српским жртвама. Процеси који су вођени о овом злочину претворени су у фарсу, а оптужени за монструозна убиства у Ледићима и на простору Трнова су ослобађани или су се оптужнице намјерно обесмишљавале", указао је Додик.
Он је подсјетио да су тројица оптужених за овај злочин ослобођени првостепеном пресудом Суда БиХ из 2021. године јер, како је то Суд БиХ образложио, Тужилаштво "није доказало" њихово учешће у овом удруженом злочиначком подухвату, као ни њихову командну и индивидуалну одговорност, што је и Апелационо вијеће истог тог суда потврдило.
"Овом одлуком српске жртве из Ледића су још једном убијене. Оваква селективна правда из Сарајева није ништа друго до наставак злочина мирнодопским средствима. Правосудни систем БиХ годинама нам шаље поруку да животи Срба мање вриједе и да за њихове џелате нема казне. То није правда, већ ругање жртвама и цементирање неправде", констатовао је Додик.
Без обзира на то је злочин у Ледићима један у низу злочина над Србима без казне, каже Додик, Република Српска и српски народ никада неће одустати од тражења правде, нити ће допустити да институције у Сарајеву својом срамном тишином, необјективношћу и игнорисањем амнестирају злочинце.
Он је додао да правда која бира жртве није правда, већ политичко средство за поновно убијање и понижавање српског народа.
"Наша патриотска дужност и историјска обавеза је да памтимо Ледиће, да свједочимо истину и да је преносимо будућим генерацијама. То морамо и хоћемо због малог Милуна, због породица Тешановић и Васић, највећих страдалника у Ледићима", рекао је Додик и поручио да је Република Српска гарант да српски народ више нико и никада неће моћи убијати, прогонити и при том још остати и некажњен.
