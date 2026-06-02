Почиње седма сезона 3x3 Лиге Републике Српске, познато гдје је пренос

Седма сезона 3x3 Лиге Републике Српске почиње 7. јуна турниром у Угљевику, који ће бити турнир А категорије и биће преношен уживо на каналу Арена Спорт.
Поред Угљевика, турнири А категорије са већим наградним фондом и директним преносом на Арена Спорту биће одржани 14. јуна у Дервенти и 27. јуна у Добоју.
Током јула, турнири А категорије играће се 11. јула у Теслићу, 12. јула у Лакташима, 14. јула у Новом Граду и 31. јула у Шамцу.
У августу је на програму Куп Републике Српске, који ће 2. августа бити одржан у Невесињу уз директан пренос на Арена Спорту. Након тога слиједе турнири у Приједору 5. августа, Бијељини 8. августа, док је завршни турнир заказан за 16. август у Бањалуци, такође уз директан пренос на Арена Спорту.
Када је ријеч о турнирима Б категорије, током јуна играће се у Петрову и Милићима 13. јуна, Фочи 14. јуна и Трну 28. јуна. У јулу домаћини ће бити Трново, Модрича, Прњавор, Шипово, Козарска Дубица и Брод, док ће се августовски турнири одржати у Чајничу, Мркоњић Граду и Градишци.
Поред турнира из календара Лиге Републике Српске, ове сезоне биће организована и два Qуест турнира – у Прњавору и на Палама.
Протеклог викенда одржан је састанак представника организације 3x3 Република Српска са локалним организаторима, на којем су усаглашене активности и планови за предстојећу сезону, те усвојен званични календар такмичења.
И ове године 3x3 Лига Републике Српске, уз подршку Кабинета предсједника Републике Српске и Министарства породице, омладине и спорта, наставља праксу награђивања шампиона завршног турнира наступом на једном од престижних међународних турнира вишег ранга, попут Qуеста или Цхалленгера.
