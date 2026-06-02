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Рекордна запљена кокаина у Мађарској – откривено 522 килограма дроге

Аутор:

АТВ
02.06.2026 19:56

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Ротација на полицијском аутомобилу.
Фото: cottonbro studio/Pexels

У Мађарској је заплијењено рекордних 522 килограма кокаина, чија се вриједност процјењује на око 15 милијарди форинти. Власти упозоравају да је Мађарска постала важан логистички центар за дистрибуцију наркотика у региону, док количине дроге које стижу у Европу настављају да расту.

Мађарска полиција саопштила је да је заплијенила рекордну количину од 522 килограма кокаина и ухапсила више осумњичених особа.

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- Никада раније није заплијењено толико кокаина, ни близу. Мађарске власти су извршиле историјско хапшење захваљујући опсежној међународној сарадњи, али пут до тога није био лак - саопштено је из Националног истражног бироа на заједничкој конференцији за новинаре са Њемачком царинском кривичном службом.

Шеф Одјељења Канцеларије за борбу против криминала везаног за наркотике, потпуковник Мате Чупор, рекао је да у Мађарску недјељно жељезницом стиже од 20 до 40 контејнера са дрогом и око 100 контејнера у камионима.

- Ово је највећа запљена кокаина свих времена од 522 килограма дроге чија је улична вриједност око 15 милијарди форинти. Претходни рекорд је из 2023. године када је заплијењено 155 килограма те дроге и 2022. године 77 килограма марихуане. Али нико, никада раније није успио да заплијени ни приближно оволику количину кокаина - нагласио је Чупор.

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Према извјештају Европола, међународни шверц кокаина у контејнерима се удвостручио током посљедњих неколико година.

Дрога углавном долази из Еквадора и Колумбије, али сада стиже не само у уобичајене холандске и шпанске луке, већ и у луке јужне Европе, нпр. оне у Црној Гори.

- Криминалне организације су толико професионалне да имају псе који њушкају упаковани товар и ако открију дрогу све се препакује - напоменуо је Чупор.

Потврдио је да је Мађарска логистички центар нарко-криминала одакле се дрога дистрибуира у сусједне земље због чега су мађарске полицијске службе морале да ојачају своје јединице и прошире међународне односе.

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Према његовим ријечима, припадници мађарске полиције су посјетили луке у Јужној Америци како би видјели логистику шверца дроге и постали ефикаснији у борби против нарко-криминала.

- Проблем је огромна количина која нам долази. Није стручност та која ограничава могућности, већ контрола невјероватне количине робе. Стопостотна контрола није могућа - закључио је Чупор.

(РТС)

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Тагови :

Мађарска

кокаин

запљена

Полиција

Дрога

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