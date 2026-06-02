Полиција опколила објекте Радоја Звицера: Акција траје сатима

Управа полиције у сарадњи са Специјалним државним тужилаштвом (СДТ) спроводи опсежну акцију на територији Котора и Тивта опкољено је више десетина објеката које користе одбјегли шеф кавачке ћелије балканског нарко картела Радоје Звицер и његови војници.
Према истим информацијама, полиција претреса и чешља имовину више припадника тог клана.
"Вијести" незванично сазнају да ће та операција дуже трајати.
Акција у Бококоторском заливу изводи се уз подршку Сектора за борбу против криминала и Посебне јединице полиције. У операцији учествује на стотине службеника.
