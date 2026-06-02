Бијела кућа номиновала нове амбасадоре: Ко би могао у Србију, Црну Гору, Бугарску, Молдавију

02.06.2026 09:32

Бијела кућа, предсједничка резиденција у Америци
Фото: Tanjug/AP/Julia Demaree Nikhinson

Предсједник Сједињених Америчких Држава Доналд Трамп номиновао је више кандидата за амбасадорске, правосудне и високе административне функције, укључујући и новог амбасадора САД у Србији, објављено је на званичној страници Бијеле куће.

Међу номинованима је Мајкл Јанг из Јуте, који је предложен за изванредног и опуномоћеног амбасадора САД у Србији.

Приједлози за амбасадорске функције обухватају земље широм свијета, али и оне у региону. Као што смо већ писали, Роналд Џонсон из Масачусетса номинован је за амбасадора у БиХ. Питер Мекој из Јужне Каролине номинован је за амбасадора у Црној Гори.

За амбасадора у Бугарској номинован је Даглас Холдер са Флориде. Трамп је такође номиновао и амбасадора у Молдавији. На ту функцију би требало да ступи Џозеф Буркхалтер из Џорџије.

Предложено је и више кандидата за функције савезних тужилаца, маршала САД и чланова америчких регулаторних и трговинских комисија, наводи се на сајту Бијеле куће.

Претходни амерички амбасадор, Кристофер Хил, вратио се у САД пре Трампове инаугурације у јануару. Трамп је прво предложио Марка Брновића као његову замјену, али је у октобру прошле године обавијестио Сенат да повлачи именовање бившег државног тужиоца Аризоне.

