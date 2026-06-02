Tramp nominovao Ronalda Džonsona za ambasadora SAD-a u BiH

Administracija američkog predsjednika Donalda Trampa nominovala je penzionisanog brigadnog generala Ronalda Džonsona za novog ambasadora Sjedinjenih Američkih Država u BiH.
Nominacija Džonsona upućena je američkom Senatu zajedno s prijedlozima kandidata za ambasadore u drugim državama, a informacija je objavljena na zvaničnoj stranici Bijele kuće.
Džonson iza sebe ima višedecenijsku vojnu i međunarodnu karijeru. Rođen je u Daksberiju u saveznoj državi Masačusets, a diplomirao je menadžment na Frenklin Pirs koledžu u Nju Hempširu. Vojno obrazovanje sticao je na nekoliko prestižnih američkih vojnih institucija, među kojima su Škola amfibijskog ratovanja, Mornarički korpus komandno-štabni koledž u Kvantiku te Pomorski ratni koledž u Roud Ajlendu.
Karijeru u marincima započeo je 1980. godine kao komandir voda i čete u sastavu 1. bataljona 2. marinaca. Tokom službe obavljao je niz komandnih i međunarodnih dužnosti, uključujući angažman na Kubi, gdje je bio komandir jedinice za kopnenu odbranu u bazi Gvantanamo Bej.
Posebno iskustvo stekao je kroz međunarodne misije, pa je tako bio vojni posmatrač Ujedinjenih nacija u Libanu i na Sinaju. Učestvovao je i u operacijama „Pustinjski štit“ i „Pustinjska oluja“ tokom Zalivskog rata.
Tokom karijere radio je i kao savjetnik Centralnoazijskog mirovnog bataljona za pitanja bezbjednosti Centralne Azije, a kasnije je komandovao 3. bataljonom 6. marinaca te 24. marinskom ekspedicionom jedinicom.
Džonson je učestvovao i u operacijama u Iraku u okviru operacije „Iračka sloboda“, kao i u evakuaciji američkih državljana iz Bejruta u Libanu.
Iz vojske je penzionisan 2010. godine, nakon čega je osnovao konsultantsku kompaniju Mares Associates LLC koja sarađuje s partnerskim državama na Bliskom istoku, u Evropi, Africi i Južnoj Americi. Bio je uključen i u rad kompanije Brite-Strike Technologies, specijalizovane za taktičku opremu i rasvjetu.
Za svoj rad tokom vojne karijere odlikovan je brojnim američkim vojnim priznanjima, među kojima su Legion of Merit, Bronze Star Medal i Combat Action Ribbon.
