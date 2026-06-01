Košta: Domaći političari moraju odlučiti hoće li ubrzati EU put BiH

Branka Dakić
01.06.2026 19:05

2
Предсједник Европског савјета Антонио Кошта
Foto: ATV

Predsjednik Evropskog savjeta Antonio Košta sastao se danas u Sarajevu sa članovima Predsjedništva BiH. Osim o evropskom putu BiH, govorilo se i o Kancelariji visokog predstavnika. Košta je čuo suprotstavljene stavove iz Republike Srpske i Federacije BiH.

BiH je na svega nekoliko koraka od otvaranja pristupnih pregovora i sada je sva odgovornost na vlastima na nivou BiH, rekao je Antonio Košta nakon sastanka sa članovima Predsjedništva BiH. Prioritet je usvajanje zakona o Sudu BiH i Visokom sudskom i tužilačkom savjetu, kao i imenovanje glavnog pregovarača.

„U ovakvim vremenima geopolitičkih neizvjesnosti i ekonomske nestabilnosti, proširenje nije samo prilika, već je geostrateški interes Evrope. To predstavlja ulaganje u mir, stabilnost i bezbjednost na evropskom kontinentu“, istakao je predsjednik Evropskog savjeta Antonio Košta.

Nezaobilazna tema bila je i sjednica Savjeta za provođenje mira, na kojoj bi trebalo da bude izabran novi visoki predstavnik u BiH.

„BiH jednostavno nije više tamo gdje je bila 1995. godine. U međuvremenu je ostvaren značajan napredak. Ako je budućnost ove zemlje u EU, moram naglasiti da je važno da novog visokog predstavnika imenuje Upravni odbor Savjeta za sprovođenje mira, a da takva odluka odražava težnje BiH za članstvom u EU“, dodao je Košta.

Iako se deklarativno zalažu za evropski put BiH, u Sarajevu ipak ponavljaju da BiH bez OHR-a ne može funkcionisati, a jedno s drugim, znaju i sami, ne ide. Ipak, stava su da bi zatvaranje OHR-a dovelo do slabljenja BiH.

Iz Srpske dolazi drugačiji stav: BiH, u skladu sa važećim Ustavom i zakonima, treba da donosi rješenja neophodna za funkcionisanje zemlje, uz zagovaranje principa suverenosti. Ovo je stav Željke Cvijanović, koji je danas prenijela Antoniju Košti. Nije propustila priliku da ponovi da je stav Srpske da je krajnje vrijeme za zatvaranje OHR-a.

Današnji sastanak obilježio je i pokušaj Denisa Bećirovića da za sve probleme u BiH okrivi rukovodstvo Republike Srpske, a zagovarao je i stav o NATO putu BiH, predstavljajući se kao da govori u ime cijele BiH. Odmah je reagovala Željka Cvijanović, istakavši da Bećirović govori u ime Bošnjaka, te da BiH ne može postojati bez entiteta.

