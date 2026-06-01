DP "zaprijetio" Bošnjacima: Dajte Hrvatima izbornu jedinicu ili ćemo formirati Herceg-Bosnu

Domovinski pokret u ponedjeljak, 1. juna je zatražio da se deklaracijom hitno pokrene inicijativa za uspostavu hrvatske izborne jedinice u FBiH i da se unutar vladajuće koalicije hitno postigne dogovor o konkretnim koracima koje Hrvatska treba poduzeti.

Domovinski pokret Ivana Penava saopštio je da bi „hrvatska izborna jedinica u FBiH očuvala opstanak FBiH i štitila prava Hrvata omogućujući im izbor legitimnih hrvatskih predstavnika“ i da je takvo rješenje „jednostavno izvodivo”.

- Hrvatska izborna jedinica u FBiH ne mora i neće biti u teritorijalnom kontinuitetu. To posebno naglašavamo jer na toj temi interesni krugovi statusa kvo izbornog zakona uzalud pokušavaju „ubaciti klin“ među Hrvate iz raznih dijelova BiH. Hrvatska izborna jedinica u FBiH ne može smetati nikome osim onima koji bi i dalje željeli Hrvatima birati lažne predstavnike, koji bi i dalje pokušavali pretvarati Federaciju BiH u „pseudograđanski“ - u stvarnosti bošnjački – entitet - ističe se u saopštenju.

DP svima koji misle da je majorizacija Hrvata u BiH politika koju treba nastaviti poručuje da je posljednji trenutak da se izbjegnu radikalna rješenja.

- Da budemo sasvim jasni: ukoliko i ovaj pomirljivi i konstruktivni prijedlog ne bude prihvaćen ili se kroz dijalog ne nađu druga, Hrvatima i hrvatskoj strani prihvatljiva, sistemska i dugoročna rješenja - sasvim je jasno da hrvatska strana ima svako pravo na vraćanje statusa „pro ante“ - prije sporazuma - a to bi značilo povratak hrvatske republike Herceg-Bosne kao sastavnice Sjedinjenih Država BiH, u čemu će tada imati našu punu podršku!" - ističe se u saopštenju.

DP podsjeća i da su Hrvati u BiH pristali da uklope svoj hrvatski entitet - Herceg-Bosnu - u FBiH isključivo i samo na zahtjev Hrvatske i ključnih potpisnika i garanta sporazuma.

Naglašava se i kako Hrvati u BiH ne razbijaju zajedničku državu nego to čine svi oni koji, suprotno Vašingtonskom i Dejtonskom sporazumu, kršeći potpisane sporazume, pokušavaju od FBiH napraviti „bošnjački entitet” i svi koji prevarom nameću Hrvatima lažnog hrvatskog predstavnika četiri puta zaredom, punih 16 godina.

DP je pozvao predsjednika hrvatskog Sabora da po hitnom postupku uvrsti raspravu o Deklaraciji i zaštiti te legitimnom predstavljanju Hrvata u BiH na prvom sljedećem zasjedanju te da nakon rasprave i dopuna Hrvatski sabor donese obavezujuću deklaraciju ili rezoluciju s ciljem sistemskog rješenja hrvatskog pitanja u BiH.

Pozivaju i predsjednika Republike na službeno postupanje, u skladu sa ustavnim i zakonskim obavezama predsjednika Hrvatske. Nakon toga očekuju da predsjednik Sabora, premijer i predsjednik države o službenom stavu Hrvatske službeno obavijeste i druge garante i potpisnike - prije svega SAD i države članice EU – „s ciljem osiguranja legitimnog predstavljanja hrvatskog naroda u BiH, što sada nije slučaj“.

DP je pozvao i „Bošnjake u FBiH da shvate i prihvate da je rješavanje hrvatskog pitanja jedini način da se osigura prosperitetna BiH i opstanak Federacije BiH”.

- Hrvati nisu i nikada neće pristati na tzv. „građansku BiH”. Kao što Srbi u BiH, kao konstitutivni narod, imaju pravo i mogućnost suvereno birati svoje nacionalne predstavnike, to pravo moraju imati i Hrvati. Mi ne tražimo ničiju milost, nego svoje suvereno pravo! - stoji u saopštenju Domovinskog pokreta koje potpisuje predsjednik stranke Ivan Penava, prenosi Hina.