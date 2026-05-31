Košarac: Da je Bakiru stalo do građana, ne bi tražio da ih informišu ambasadori drugih država

Zamjenik predsjedavajuće Savjeta ministara Staša Košarac smatra da bi SDA i Bakir Izetbegović, da im je stalo do građana, pitali te iste građane da li žele da žive u jedinoj koloniji u Evropi.

"Pitali bi Bošnjake: `Zašto biraju predstavnike koji su beskorisni, koji ničemu ne služe i nijednu odluku ne mogu da donesu`, naveo je Košarac, prenosi Srna.

Da je Bakiru stalo do građana, on bi ih informisao, ne bi tražio da ih informišu ambasadori tuđih država.

"Ali, šta da im kaže Bakir?! Da su lagali narod 30 godina i da su laži došle na naplatu. Da je došlo vrijeme da političari, koje biraju Bošnjaci, moraju početi raditi svoj posao. Da neće više biti drugih da umjesto njih odlučuju", naveo je Košarac na Instagramu.

On je dodao da je to teško reći i da zato Bakir nastavlja u tridesetogodišnjem stilu "brigo moja pređi na drugoga".

Iz SDA su uoči sjednice Savjeta za implementaciju mira /PIK/ poručili da su javni prostor preplavile spekulacije o mogućem smanjenju uloge OHR-a, kao i o ograničavanju ovlasti i trajanja mandata visokog predstavnika.

Ova stranka traži od PIK-a da jasno obavijesti javnost da li se planiraju izmjene u funkcionisanju OHR-a i na koji bi način one mogle uticati na stabilnost BiH.

"Od kandidata za novog visokog predstavnika zahtijevamo da predstavi program djelovanja i nedvosmisleno potvrdi da će štititi Dejtonski mirovni sporazum te da se neće ustručavati da koristi sve ovlasti predviđene njegovim mandatom", naveli su iz SDA.