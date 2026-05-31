Cvijanović: Velika čast prisustvovati obilježavanju krsne slave Hrama Svete Trojice

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović izjavila je da joj je bila velika čast da danas prisustvuje obilježavanju krsne slave Hrama Svete Trojice u Banjaluci, prazniku Silaska Svetog Duha.

"Ovaj veliki hrišćanski praznik podsjeća nas na značaj vjere, zajedništva, međusobnog poštovanja i duhovne snage koja nas okuplja", navela je Cvijanovićeva na Instagramu.

Ona je čestitala sveštenstvu i vjernom narodu uz želju da praznične dane provedu u miru, zdravlju, slozi i Božijem blagoslovu.