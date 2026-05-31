Logo
Large banner

Češki premijer: EU na putu pada kao i Rimsko carstvo

Autor:

ATV
31.05.2026 14:23

Komentari:

0
Чешки премијер Андреј Бабиш разговара са медијима по доласку на самит ЕУ у згради Европског савета у Бриселу.
Foto: Tanjug/AP Photo/Omar Havana

Evropska unija je u opadanju, slično kao nekada Rimsko carstvo, rekao je češki premijer Andrej Babiš za list "Fajnenšel tajms".

Babiš je kritikovao institucije EU zbog njihove destruktivne težnje ka dekarbonizaciji, rekavši da EU gura u ponor sopstvenu ekonomiju.

Komesar EU za ekonomiju Valdis Dombrovskis rekao je ranije da Evropa neće odustati od svoje agende zelene energije uslje energetske krize izazvane sukobom na Bliskom istoku.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Evropska unija

Češka

Andrej Babiš

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Полиција послије побједе ПСЖ у Лиги шампиона ухапсила око 780 особа

Svijet

Policija poslije pobjede PSŽ u Ligi šampiona uhapsila oko 780 osoba

3 h

0
Возило Хитне помоћи.

Svijet

Srušila se zgrada, četiri osobe poginule, devet povrijeđeno: Užas u Indiji

3 h

0
Тајни војни састанак у Гвантанаму: О чему су разговарали амерички и кубански генерали?

Svijet

Tajni vojni sastanak u Gvantanamu: O čemu su razgovarali američki i kubanski generali?

4 h

0
Предсједник Белорусије Александар Лукашенко одржао је говор у бази специјалних снага Министарства унутрашњих послова Бјелорусије у Минску, Бјелорусија, 30. децембра 2020. године.

Svijet

Lukašenko: Minsk neće slati vojnike u Ukrajini

4 h

0

  • Najnovije

16

52

Otac i majka gledali užas: D‌ječak (8) se spotakao i pao s mosta

16

46

Partizan prihvatio da ide u Dubai, finale počinje 4. juna

16

44

Uz ovaj jednostavan trik ohladite piće za samo nekoliko minuta

16

37

Proslavljena krsna slava Manastira Svete Trojice u Sasama

16

21

Nebeski skok mlade Banjalučanke na WTA listi

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner