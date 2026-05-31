Evropska unija je u opadanju, slično kao nekada Rimsko carstvo, rekao je češki premijer Andrej Babiš za list "Fajnenšel tajms".

Babiš je kritikovao institucije EU zbog njihove destruktivne težnje ka dekarbonizaciji, rekavši da EU gura u ponor sopstvenu ekonomiju. Komesar EU za ekonomiju Valdis Dombrovskis rekao je ranije da Evropa neće odustati od svoje agende zelene energije uslje energetske krize izazvane sukobom na Bliskom istoku.

