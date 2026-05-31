Dodik: Svima potreban zdrav razum, Bošnjacima najviše

Lider SNSD-a Milorad Dodik poručio je da je u BiH svima potreban zdrav razum u politici, najviše Bošnjacima, i da je najbolje tražiti rješenje mirnog razlaza.

Dodik je istakao da zdrav razum najviše treba Bošnjacima koji vjeruju u mitove i iluzije, naglasivši da BiH nije njihova.

"Oni gube nacionalni i narodni potencijal iživljavajući ideju koju ne mogu da ostvare. To je iluzija koju ne mogu nikako da sprovedu u d‌jelo, čak nisu mogli ni onda kada su imali podršku raznih međunarodnih posrednika koji su bili na fonu uspostavljanja takve njihove države", rekao je Dodik.

Dodik je naveo da je za BiH najbolje da traži mehanizam mirnog razlaza, kao što je to uradila Čehoslovačka.

Istakao je i da ne može da vjeruje da Bošnjaci ne prihvataju da imaju svoju zemlju koju mogu perspektivno da kontrolišu.

"Mislim da bi oni imali daleko bolju perspektivu i bili bi podržani od islamskih zemalja daleko više. Mogli bi da naprave uspješan društveni razvitak, a ovako nemaju ništa i stalno krive Srbe jer neće sa njima", rekao je Dodik novinarima u Banjaluci.

Ocijenio je da je BiH podijeljeno društvo, da u njoj ništa nije održivo, pa čak građane nije okupio ni odlazak fudbalske reprezentacije na Svjetsko prvenstvo.

"Ovo što je nametnuto u BiH nije realno, to nema nikakvog smisla u činjenicama, ima u ideji postojanja neke navodne multietničke države, ali to je neostvarivo. To je nešto što se raspada. Ako ima dovoljno svijesti da propast te ideje na neki način smirimo i polako realizujemo lakše će biti svima", naglasio je Dodik.

On je naveo da u Sarajevu žale što ne mogu da nametnu svoj narativ o tome da je nešto neophodno, te je konstatovao da je BiH izgubila ključni tajming za postojanje, da je srušena onda kada su pobjegli od dejtonskih rješenja.

Ukazao je da Republika Srpska stalno insistira na Dejtonskom sporazumu, kojim nisu predviđeni ni vojska, ni Sud, ni Tužilaštvo, ni granična služba, ni indirektni porezi i ostalo već su rješenja nakaradno nametana voljom visoki predstavnika ili neustavnim d‌jelovanjem Suda BiH.

"Rješenja su nametali silom koju su primjenjivali na različitim oblicima, a potom i kroz političke lomove. Ovd‌je je bilo prisutno 60.000 NATO vojnika. Nijedna nadležnost nije prenesena voljom srpskih predstavnika", rekao je Dodik.

On smatra da je tome došao kraj i da srpski narod treba da bude razuman, okupljen, jedinstven u političkom nastojanju da ima snagu.

Dodik je ponovio da BiH ne nudi ništa dobro Republici Srpskoj, prenosi Srna

"BiH ima propalu međunarodnu politiku jer je srušena d‌jelovanjem muslimanskih predstavnika, (Denisa) Bećirovića i (Elmedina) Konakovića. Tamo nema više dogovorenih politika, to razumije i svijet. Konaković više nigd‌je ne ide da bi bio predstavljen kao ministar", zaključio je Dodik.