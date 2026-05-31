Nakon četverogodišnjeg odsustva zbog rata u Ukrajini, predstavnici njemačke poslovne zajednice zvanično će učestvovati na predstojećem ekonomskom forumu u ruskom gradu Sankt Peterburgu.
„Želimo, kao i sve veće zapadne zemlje, održati ekonomski most prema Rusiji i zaštititi više od 100 milijardi evra njemačke imovine u Rusiji“, izjavio je za novinsku agenciju dpa Matijas Šep, predsjednik Njemačko-ruske privredne komore.
Uprkos tome što su zapadne sankcije i dalje na snazi za hiljade ruskih kompanija, organizacija i pojedinaca, američki i francuski predstavnici vratili su se na ovaj događaj prošle godine, učestvujući u njegovom poslovnom dijalogu.
„Zapad dugoročno ne bi trebao prepustiti Rusiju, njeno veliko tržište i sirovinske resurse Aziji“, rekao je Šep.
Dodao je da su samo kineske kompanije tokom prvog tromjesečja ove godine osnovale 1.400 novih firmi u Rusiji.
