Nakon četverogodišnjeg odsustva zbog rata u Ukrajini, predstavnici njemačke poslovne zajednice zvanično će učestvovati na predstojećem ekonomskom forumu u ruskom gradu Sankt Peterburgu.

„Želimo, kao i sve veće zapadne zemlje, održati ekonomski most prema Rusiji i zaštititi više od 100 milijardi evra njemačke imovine u Rusiji“, izjavio je za novinsku agenciju dpa Matijas Šep, predsjednik Njemačko-ruske privredne komore.

Uprkos tome što su zapadne sankcije i dalje na snazi za hiljade ruskih kompanija, organizacija i pojedinaca, američki i francuski predstavnici vratili su se na ovaj događaj prošle godine, učestvujući u njegovom poslovnom dijalogu.

„Zapad dugoročno ne bi trebao prepustiti Rusiju, njeno veliko tržište i sirovinske resurse Aziji“, rekao je Šep.

Dodao je da su samo kineske kompanije tokom prvog tromjesečja ove godine osnovale 1.400 novih firmi u Rusiji.