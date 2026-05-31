Budimir i Kostrešević odali počast hrabrosti i profesionalizmu pripadnika policije Srbije

ATV
31.05.2026 16:09

Србија делегације Српске и Србије у Београду
Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir i direktor policije Siniša Kostrešević danas su u Beogradu odali počast hrabrosti, posvećenosti i profesionalizmu pripadnika policije Srbije.

Budimir, Kostrešević i načelnici operativnih uprava MUP-a Republike Srpske prisustvovali su svečanoj akademiji koja je održana povodom Dana Ministarstva unutrašnjih poslova i Dana policije Republike Srbije u Beogradu,

"Zajedno su odali počast hrabrosti, posvećenosti i profesionalizmu pripadnika policije Srbije, ističući značaj saradnje i bezbjednosti za dobrobit građana naše dvije zemlje", navedeno je na Instagram nalogu MUP-a Republike Srpske.

MUP i policija Srbije danas slave svoj dan i krsnu slavu Duhove u znak sjećanja na događaje iz 1862. godine, kada je nakon ubistva srpskog dječaka na Čukur česmi u Beogradu došlo do sukoba sa Turcima, u kojima je srpska žandarmerija odigrala veliku ulogu u odbrani naroda, prenosi Srna.

