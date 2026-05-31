Dvije žene i dječak (9) teško povrijeđeni u sudaru u Beogradu

Dvije žene i devetogodišnji dječak teško su povrijeđeni u sudaru u beogradskom naselju Jajinci.

Teško povrijeđene žene prevezene su u Urgentni centar, a dječak u kliniku u Tiršovoj, rečeno je u Hitnoj pomoći.

Jedna žena je lakše povrijeđena.

Saobraćajna nezgoda dogodila se oko juče 19.20 časova.

Beogradski mediji su javili da su u nezgodi učestvovala tri vozila.