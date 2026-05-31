Logo
Large banner

Na pomolu novi tehnološki savez: Planiraju zajedno proizvoditi bespilotne letjelice

Autor:

ATV
31.05.2026 08:30

Komentari:

0
На помолу нови технолошки савез: Планирају заједно производити беспилотне летјелице
Foto: Tanjug / AP / Andrii Marienko

Ministar spoljnih poslova Turske Hakan Fidan izjavio je juče u Istanbulu da Ankara vidi veliki prostor za saradnju sa Japanom u razvoju i proizvodnji bespilotnih letjelica.

Fidan je u razgovoru za japanski medij Nikej Azija rekao da se Turska profilisala kao veliki proizvođač dronova i da želi da produbi odbrambeno-industrijske odnose sa Tokijom.

Tom prilikom Fidan je naglasio da dvije zemlje imaju komplementarne sposobnosti koje bi mogle biti osnova za zajedničke projekte.

„Turska i Japan imaju komplementarne sposobnosti i vjerujemo da postoji snažan potencijal za obostrano korisnu saradnju“, rekao je Fidan. Dodao je da su turske tehnologije bespilotnih letjelica već potvrđene u različitim operativnim okruženjima, zbog čega bi mogle otvoriti prostor za zajednički razvoj i koprodukciju sa Japanom.

„U avijaciji, posebno u bespilotnim vazduhoplovnim sistemima i tehnologijama protiv dronova, Turska je razvila napredne i na terenu testirane sposobnosti koje bi mogle pružiti snažnu osnovu za saradnju“, rekao je Fidan.

On je naveo i da je ostvaren napredak u pregovorima o sporazumu o socijalnom osiguranju između dvije zemlje te izrazio nadu da bi dogovor mogao biti postignut u bliskoj budućnosti.

(Kliks)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Turska

Japan

dron

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Хаос у Француској након побједе ПСЖ-а: Три особе повријеђене, више од 400 ухапшено

Svijet

Haos u Francuskoj nakon pobjede PSŽ-a: Tri osobe povrijeđene, više od 400 uhapšeno

1 h

0
Америчка морнарица у Хормушком мореузу

Svijet

Ne smiruje se na Bliskom Istoku: Lete rakete, Iran najavio odgovor

1 h

0
Дмитриј Медведев

Svijet

Medvedev upozorava na simetrične udare na nuklearke u Ukrajini ili zemljama NATO-a

11 h

0
Роберт Фицо

Svijet

Fico: I slučajan incident sa dronom može izazvati treći svjetski rat

11 h

0

  • Najnovije

09

01

Četvoročlana porodila poginula dok je putovala na vjenčanje: Užasna tragedija u SAD

08

59

Saobraćaj se na većini puteva odvija nesmetano

08

42

Snažan prasak uznemirio Ameriku: NASA objavila uzrok, pominju 300 tona TNT-a

08

42

Beograđanka probala najopasnije piće na svijetu! Može i da ubije, a ona je hrabro eksirala

08

30

Tvoje dobro jutro: Jutro po vašoj mjeri

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner