Na pomolu novi tehnološki savez: Planiraju zajedno proizvoditi bespilotne letjelice

Ministar spoljnih poslova Turske Hakan Fidan izjavio je juče u Istanbulu da Ankara vidi veliki prostor za saradnju sa Japanom u razvoju i proizvodnji bespilotnih letjelica.

Fidan je u razgovoru za japanski medij Nikej Azija rekao da se Turska profilisala kao veliki proizvođač dronova i da želi da produbi odbrambeno-industrijske odnose sa Tokijom.

Tom prilikom Fidan je naglasio da dvije zemlje imaju komplementarne sposobnosti koje bi mogle biti osnova za zajedničke projekte.

„Turska i Japan imaju komplementarne sposobnosti i vjerujemo da postoji snažan potencijal za obostrano korisnu saradnju“, rekao je Fidan. Dodao je da su turske tehnologije bespilotnih letjelica već potvrđene u različitim operativnim okruženjima, zbog čega bi mogle otvoriti prostor za zajednički razvoj i koprodukciju sa Japanom.

„U avijaciji, posebno u bespilotnim vazduhoplovnim sistemima i tehnologijama protiv dronova, Turska je razvila napredne i na terenu testirane sposobnosti koje bi mogle pružiti snažnu osnovu za saradnju“, rekao je Fidan.

On je naveo i da je ostvaren napredak u pregovorima o sporazumu o socijalnom osiguranju između dvije zemlje te izrazio nadu da bi dogovor mogao biti postignut u bliskoj budućnosti.

