Snažan prasak uznemirio Ameriku: NASA objavila uzrok, pominju 300 tona TNT-a

31.05.2026 08:42

Снажан прасак узнемирио Америку: НАСА објавила узрок, помињу 300 тона ТНТ-а

Kod obale Masačusetsa u Sjedinjenim Američkim Državama, eksplodirao je meteor, izazvavši snažan prasak koji se mogao čuti širom države, dok je NASA saopštila da je energija oslobođena pri njegovom raspadu bila jednaka eksploziji oko 300 tona TNT-a.

Prema preliminarnim izvještajima dostavljenim Američkom meteorskom društvu, desetine ljudi širom sjeveroistoka su prijavili da su videli vatrenu loptu oko 14 časova po lokalnom vremenu, od Bostona do Ispviča i Džonstona na Long Ajlendu, prenose mediji.

Podaci o satelitskim munjama Nacionalne uprave za okeane i atmosferu pokazali su potpis koji je u skladu sa meteorom u isto vrijeme kad je prasak prijavljen, kao i da je meteor vjerovatno ušao u atmosferu iznad Južne obale blizu Bostona.

"Čini se da se meteor raspao na visini od 64 kilometara iznad sjeveroistočnog Masačusetsa i jugoistočnog Nju Hempšira. Energija oslobođena pri raspadu procjenjuje se na ekvivalent od oko 300 tona TNT-a što objašnjava jak prasak", navodi se u saopštenju.

Šona Edson, edukator u Nacionalnom muzeju svemira i vazduha Smitsonijan, izjavila je da ako bi meteor pao kod obale Masačusetsa, malo je vjerovatno da bi se pronašli njegovi dijelovi, dodajući da velika većina meteorita pada u okean jer je Zemlja uglavnom voda.

U martu je meteor eksplodirao iznad Ohaja, a samo nekoliko dana kasnije, još jedan je zabilježen iznad Teksasa koji je stvorio snažan udarni talas i rasuo meteorite po području Hjustona, uključujući i jedan fragment koji je navodno probio krov kuće.

Naučnici Američkog meteorskog društva zabilježili su i neuobičajeno povećanje broja velikih vatrenih lopti i zvučnih praskova tokom prvih mjeseci 2026. godine.

Događaj u Masačusetsu uslijedio je dan nakon što su stanovnici Južne Karoline prijavili snažnu eksploziju koju su mnogi u prvi mah protumačili kao zemljotres.

Svemirska agencija je napomenula da je objekat koji je ušao u Zemljinu atmosferu prirodnog porekla i da nije svemirski otpad niti satelit.

Ranije su mediji, pozivajući se na Američko meteorsko društvo, objavili da je tutnjava koju su čuli stanovnici Masačusetsa 30. maja povezana sa ulaskom meteora u Zemljinu atmosferu.

Američki geološki zavod naknadno je saopštio da su zabilježeni podaci u skladu sa zvučnim praskom, ali da se porijeklo događaja i dalje istražuje.

(Sputnjik)

