Revolucija u liječenju: Novi DNK test može da poštedi milione žena hemoterapije

Oboljeli od raka dojke mogli bi bezbjedno da izbjegnu hemoterapiju zahvaljujući novom DNK testu koji može da razlikuje pacijente kojima je ova vrste terapije potrebnija od onih koji od nje nemaju korist.

Više od dvije trećine učesnika studije je pokazalo da bi moglo da bude pošteđeno neželjenih efekata hemoterapije, uključujući umor, mučninu, gubitak kose, slabljenje imuniteta, i da se liječi isključivo hormonskom terapijom, prenosi BBC.

Istraživanje, koje je predvodio Univerzitetski koledž u Londonu (UCL), obuhvatilo je više od 4.000 novodijagnostikovanih pacijenata starijih od 40 godina iz Velike Britanije, Norveške, Švedske, Australije, Novog Zelanda i Tajlanda.

Naučnici su prilikom istraživanja koristili genetski test "Prosigna" koji mjeri aktivnost 50 gena povezanih sa rastom raka dojke i procenjuje rizik od povratka bolesti.

Pacijenti sa niskim rezultatom, koji su činili dvije trećine učesnika, nisu primali hemoterapiju.

Petogodišnja stopa preživljavanja u toj grupi iznosila je 93,7 odsto u poređenju sa 94,9 odsto kod pacijenata koji su primali hemoterapiju.

Osnovni vid liječenja raka dojke najčešće je hirurško uklanjanje tumora, nakon čega se hemoterapija često preporučuje kako bi se smanjio rizik od povratka bolesti, a redovno se primjenjuje i kod osoba sa ranim stadijumom raka koji se proširio na limfne čvorove.

Ljekari, međutim, smatraju da hemoterapija donosi ograničenu korist kod najčešćeg oblika raka dojke.

Prema procenama UCL, više od 5.000 pacijenata godišnje u okviru britanskog zdravstvenog sistema bi moglo da izbjegne hemoterapiju zahvaljujući rezultatima istraživanja.

"Dijagnoza i liječenje raka mogu biti šokantni. To vas uvodi u svijet neizvesnosti i tada vam je najvažnije da preživite", rekla je učesnica studije Karen (64) iz Kardifa, dodajući da su rezultati bili "ogromno olakšanje" za nju.

Rezultati studije će biti predstavljeni danas na godišnjem sastankuAmerican Society of Clinical Oncology u Čikagu.

Glavni istraživač studije i profesor onkologije dojke na UCL Cancer Institute, Rob Stejn, ocijenio je da rezultati predstavljaju važan korak ka personalizovanijem liječenju.

"Studija je pokazala da se odluke o terapiji mogu donositi na osnovu biologije tumora, a ne samo tradicionalnih kliničkih pokazatelja. To znači da bi mnogi pacijenti mogli biti pošteđeni fizičkog i emocionalnog tereta hemoterapije, kao i njenih dugoročnih posljedica", rekao je on.

Za sada nije poznato da li se rezultati istraživanja mogu primjeniti i na osobe mlađe od 40 godina, a odgovori na to pitanje očekuju se tek za nekoliko godina, prenosi Tanjug.