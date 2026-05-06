"Ne postoje kontraindikacije za upotrebu vakcine protiv raka kod starijih"

Vakcina protiv raka "Neo-Onkovak" nema kontraindikacija za starije osobe, rekao je naučni direktor ruskog Nacionalnog istraživačkog centra za epidemiologiju i mikrobiologiju (NRCEM) "Gamaleja" Aleksandar Gincburg.
"Ovdje apsolutno nema kontraindikacija", istakao je Gincburg.
Prvog aprila, prvi pacijent u Rusiji je primio personalizovanu vakcinu protiv raka.
Personalizovanu mRNK vakcinu protiv melanoma, "Neo-Onkovak", proizveo je Nacionalni medicinski istraživački centar za radiologiju ruskog Ministarstva zdravlja, a razvijena je zajedno sa Nacionalnim istraživačkim centrom za epidemiologiju i mikrobiologiju "Gamaleja" i Nacionalnim medicinskim istraživačkim centrom za onkologiju "Blohin".
Lijek je namijenjen liječenju odraslih pacijenata sa neoperabilnim ili metastatskim melanomom, prenosi Tanjug.
