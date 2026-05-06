Logo
Large banner

"Ne postoje kontraindikacije za upotrebu vakcine protiv raka kod starijih"

Autor:

ATV
06.05.2026 09:28

Komentari:

0
Вакцина
Foto: pexels/Anna Shvets

Vakcina protiv raka "Neo-Onkovak" nema kontraindikacija za starije osobe, rekao je naučni direktor ruskog Nacionalnog istraživačkog centra za epidemiologiju i mikrobiologiju (NRCEM) "Gamaleja" Aleksandar Gincburg.

"Ovdje apsolutno nema kontraindikacija", istakao je Gincburg.

Prvog aprila, prvi pacijent u Rusiji je primio personalizovanu vakcinu protiv raka.

Personalizovanu mRNK vakcinu protiv melanoma, "Neo-Onkovak", proizveo je Nacionalni medicinski istraživački centar za radiologiju ruskog Ministarstva zdravlja, a razvijena je zajedno sa Nacionalnim istraživačkim centrom za epidemiologiju i mikrobiologiju "Gamaleja" i Nacionalnim medicinskim istraživačkim centrom za onkologiju "Blohin".

Lijek je namijenjen liječenju odraslih pacijenata sa neoperabilnim ili metastatskim melanomom, prenosi Tanjug.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

vakcinacija

karcinom

melanom

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Вакцина

Zdravlje

Rusi otkrili koliko je potrebno za pravljenje vakcine protiv raka za određenog pacijenta

1 mj

0
Вакцина

Nauka i tehnologija

Početna faza razvoja ruske vakcine protiv HIV-a u toku

1 mj

0
За кога су намијењене вакцине против алергије?

Zdravlje

Za koga su namijenjene vakcine protiv alergije?

1 mj

0
У току припрема вакцине против рака за пацијенткињу из Србије

Zdravlje

U toku priprema vakcine protiv raka za pacijentkinju iz Srbije

2 mj

0

Više iz rubrike

АИ слика италијанске премијерке у доњем вешу постала вирална: Огласила се Мелони

Svijet

AI slika italijanske premijerke u donjem vešu postala viralna: Oglasila se Meloni

2 h

0
Prvi kruzer prošao Ormuskim moreuzom

Svijet

Drama na kruzeru sa smrtonosnim virusom dobija rasplet: Ova zemlja pristala da pruži pomoć?

3 h

0
Предсједник Доналд Трамп говори током догађаја са власницима малих предузећа, у понедјељак, 4. маја 2026. године, у Источној соби Беле куће у Вашингтону

Svijet

Tramp privremeno obustavio "projekat Sloboda"

3 h

0
Ирански предсједник Масуд Пезешкијан

Svijet

Iran: Američki zahtjevi neprovodivi

4 h

0

  • Najnovije

11

13

Šta sveštenik kaže o tetoviranju vjerskih simbola

11

08

Optužen za ubistvo svoje trudne supruge, odsjekao sebi nanogicu i pobjegao u Italiju

11

07

Banjalučanin pijan napao ženu i nanio joj lakše povrede

11

02

Kovačević Kusturiću zahvalio za časnu službu otadžbini

10

49

EU ograničava plaćanje gotovinom

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner