AI slika italijanske premijerke u donjem vešu postala viralna: Oglasila se Meloni

Italijanska premijerka Đorđa Meloni osudila je širenje dipfejk fotografija generisanih vještačkom inteligencijom, među kojima je i ona koja je prikazuje u donjem vešu, nakon što su se masovno počele dijeliti internetom. Meloni se oglasila na Fejsbuku nakon što je fotografija postala viralna i izazvala osude korisnika koji su povjerovali da je stvarna, piše Gardijan.

„Ja se mogu odbraniti, mnogi drugi ne mogu“

„Posljednjih dana kruži nekoliko mojih lažnih fotografija, generisanih vještačkom inteligencijom, koje su neki previše revnosni protivnici predstavili kao stvarne“, napisala je Meloni u utorak na Fejsbuku. „Moram priznati, ko god da ih je stvorio… čak me je i prilično uljepšao“, našalila se. „No, ostaje činjenica da su ljudi, kako bi napadali i širili neistine, danas spremni koristiti apsolutno sve.“

U svojoj objavi podijelila je i spornu fotografiju koja je navodno prikazuje u donjem vešu dok sjedi na krevetu — uradak koji je postao viralan i izazvao talas osuda korisnika uvjerenih u autentičnost.

„Zaista je sramotno da se premijerka predstavlja u takvom stanju. Nedostojno je institucionalne uloge koju obavlja. Nema nimalo srama“, napisao je jedan korisnik.

Meloni je u svojoj izjavi osudila takav postupak kao oblik internetskog zlostavljanja, upozorivši da su fotografije generisane vještačkom inteligencijom sve opasniji alat za obmanjivanje i nanošenje štete pojedincima.

„Ovo pitanje nadilazi mene“, dodala je. „Dipfejk je opasno oružje jer može prevariti, manipulisati i ciljati bilo koga. Ja se mogu odbraniti. Mnogi drugi ne mogu. Zato bi uvijek trebalo da važi jedno pravilo: provjerite prije nego što povjerujete i razmislite prije nego što podijelite. Jer danas se to događa meni, a sutra se može dogoditi bilo kome.“

Borba protiv dipfejka u centru politike

Borba protiv rizika koje predstavljaju vještačka inteligencija i dipfejk postala je jedan od ključnih elemenata programa desničarske vlade premijerke Meloni.

Italija je prošlog septembra postala prva zemlja Evropske unije koja je odobrila sveobuhvatan zakon o regulisanju korištenja vještačke inteligencije. Zakon uvodi zatvorske kazne za one koji tehnologiju koriste za nanošenje štete — uključujući stvaranje dipfejk sadržaja — te postavlja ograničenja pristupa za djecu.

Iz vlade Đorđe Meloni poručili su da zakonodavstvo, usklađeno s istorijskim Aktom o vještačkoj inteligenciji Evropske unije, predstavlja odlučujući korak u oblikovanju razvoja i primjene vještačke inteligencije u cijeloj zemlji.

Skandal koji je podstakao donošenje zakona

Donošenje zakona uslijedilo je nakon skandala s pornografskom internetskom stranicom koja je objavljivala izmijenjene fotografije istaknutih Talijanki, uključujući Meloni i opozicionu liderku Eli Šlajn, što je izazvalo ogorčenje u Italiji.

Fotografije — preuzete s društvenih mreža ili javnih događaja i dorađene vulgarnim i seksističkim natpisima — dijeljene su na platformi s više od 700.000 pretplatnika. Mnoge su prikazivale političarke iz različitih stranaka, manipulisane tako da se ističu dijelovi tijela ili impliciraju seksualizovane poze.

Talijanska policija naložila je gašenje stranice, a tužioci u Rimu pokrenuli su istragu zbog sumnje na krivična djela poput nezakonitog širenja seksualno eksplicitnog sadržaja, takozvane osvetničke pornografije, te klevete i iznude.

