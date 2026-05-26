Alarmantni slučajevi vršnjačkog nasilja u školi nadomak Zagreba

Zlostavljanje u školskim toaletima, intervencije policije i hitne pomoći, a sada i prosvjetne inspekcije, sukobi nastavnika i učenika, kao i međusobno maltretiranje, samo su neki od incidenata koji potresaju osnovnu školu u gradiću u blizini Zagreba.

Zbog navedenog, roditelji upućuju oštre optužbe tvrdeći da se brojni incidenti sistematski zataškavaju. Prema saznanjima do kojih smo došli, jedna od najtežih epizoda zlostavljanja u ovoj ustanovi bio je slučaj takozvanog „Crnog kruga” iz 2017. godine, o kojem javnost do sada nije bila obaviještena.

"Pet dječaka koji su tada pohađali osmi razred oformili su na početku školske godine grupu, a do marta su u školskim toaletima povremeno seksualno zlostavljali učenike petog razreda. Bilo je četvoro ili petoro žrtava, a za sve se saznalo tek kada je jedan od njih ‘pukao’ u martu", prisjeća se jedna majka, dodajući da je nakon tog saznanja sazvano Vijeće roditelja.

Međutim, kako ona tvrdi, nasilnici nisu izbačeni iz škole, već su samo premješteni u suprotnu smjenu, uz opravdanje da su do kraja školske godine preostala još samo dva mjeseca, prenosi Jutarnji.hr.