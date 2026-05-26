Lavrov razgovarao sa Rubiom: Vašington obaviješten o odgovoru na terorističke napade Kijeva

ATV
26.05.2026 11:10

Сергеј Лавров
Foto: Tanjug/Tatyana Makeyeva/Pool Photo via AP

Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov razgovarao je telefonom sa američkim državnim sekretarom Markom Rubiom, saopštilo je rusko Ministarstvo spoljnih poslova.

„Po nalogu predsjednika Vladimira Putina, šef ruske diplomatije, Sergej Lavrov, zvanično je obavijestio američku stranu da, kao odgovor na kontinuirane terorističke napade kijevskog režima na civile i civilne objekte na teritoriji Rusije, ruske snage pokreću sistematske i dosledne udare na objekte u Kijevu koje koriste ukrajinske snage, kao i na relevantne centre za donošenje odluka“, navodi rusko Ministarstvo spoljnih poslova.

Lavrov je skrenuo pažnju na saopštenje ruskog Ministarstva spoljnih poslova kojim se preporučuje evakuacija diplomatskog osoblja i drugih građana iz ukrajinske prestonice.

Šefovi diplomatije takođe su razmenili procene diplomatskih inicijativa za rješavanje krize u Ormuskom moreuzu i situacije oko Kube.

Pored toga, ruski ministar je podsetio američkog državnog sekretara na sporazume na visokom nivou postignute u Enkoridžu u vezi sa ukrajinskim sukobom, saopštila je ruska diplomatska misija.

„Ministar je podsjetio na sporazume na visokom nivou postignute u Enkoridžu u avgustu 2025. godine, na prijedlog SAD, u vezi sa ukrajinskim sukobom i izrazio žaljenje što drski napori evropskih elita i kijevskog režima potkopavaju ove sporazume, koji su otvorili put održivom, dugoročnom rešenju zasnovanom na ravnoteži interesa“, navedeno je na veb-sajtu ministarstva.

Ranije danas, rusko Ministarstvo spoljnih poslova objavilo je da kao odgovor na napad ukrajinskih snaga na Starobeljsk, Moskva pokreće dosljedne, sistematske napade na objekte ukrajinske odbrambene industrije u Kijevu, prenosi Sputnjik.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Marko Rubio

Sergej Lavrov

Studentski dom Starobeljsk

Kijev

Ruska vojna operacija 2026

