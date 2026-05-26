Tokom toplotnog talasa u Francuskoj preminulo sedam osoba: Među njima troje maloljetnika

Portparolka francuske vlade Maud Bregeon izjavila da postoji "sedam smrtnih slučajeva direktno ili indirektno povezanih" sa talasom velikih vrućina koji posljednjih dana pogađa Francusku.

Navela je najmanje pet utapanja i smrti tokom sportskih takmičenja, podsjećajući da "sve to treba detaljno razjasniti po završetku aktuelnog talasa vrućine".

Kabinet portparolke precizirao je za AFP da su se dvije osobe udavile u departmanu Gironde, jedna u Marni, jedna u Seni i Marni i jedna u departmanu Men i Loara.

U Girondeu su prijavljene dvije smrti u nedjelju, kada su ljude odnijele jake morske struje. Riječ je o ženi iz Njemačke, stare oko 50 godina i muškarcu u šezdesetim godinama porijeklom iz Koreza, prenose lokalni mediji.

U subotu se sedamnaestogodišnjak utopio pokušavajući da se kupa u rijeci Seni. Još jedan sedamnaestogodišnjak utopio se u ponedjeljak popodne u rijeci Marni. Petnaestogodišnji tinejdžer takođe se udavio u nedjelju u oblasti Men i Loare, nedaleko od Angersa.

Posljednjih dana zabilježeno je još nekoliko utapanja širom Francuske, ali ih vlada za sada zvanično nije uvrstila u bilans. Vlasti pozivaju na oprez i preporučuju kupanje isključivo na nadziranim mjestima.

Dvoje mrtvih tokom sportskih aktivnosti

Još dvije osobe preminule su tokom bavljenja sportom u Parizu i Lionu. Žena stara 28 godina preminula je u ponedjeljak u Lionu nakon što su je vatrogasci u nedjelju zbrinuli zbog hipertermije. Učestvovala je na takmičenju "Hirox", visoko intenzivnoj sportskoj disciplini koja kombinuje trčanje i fitnes vježbe.

U nedjelju je i 53-godišnji trkač preminuo u Parizu dok je učestvovao u trci "La Pireneenne", koja se održava u srcu 20. arondismana francuske prestonice.

"Postoje znaci koji treba da nas upozore kada se bavimo sportom po velikim vrućinama, poput pregrijavanja ili jakih glavobolja, jer do dehidratacije može doći veoma brzo", upozorila je ministarka sporta Marina Ferari, ne isključujući mogućnost otkazivanja pojedinih događaja.

"Suočeni sa velikim vrućinama, prilagodićemo mere u skladu sa razvojem situacije", dodala je Maud Bregeon dodajući da departmani moraju da provjere sa opštinama da li i kada postoje sportska takmičenja, posebno na otvorenom, kao i okupljanja velikog broja ljudi", kako bi bile preduzete sve potrebne mjere.

