Pretresi u Derventi: Pronađena veća količina oružja i minsko-eksplozivnih sredstava

Policijski službenici Uprave kriminalističke policije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske u saradnji sa pripadnicima Policijske uprave Doboj realizovali su operativnu akciju usmjerenu na suzbijanje krivičnog djela "Nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija".
Kako je saopšteno iz MUP-a, tokom istražnih mjera i radnji, koje su sprovođene pod nadzorom Okružnog javnog tužilaštva Doboj, izvršeni su pretresi na lokacijama koje koriste lica čiji su inicijali M.B, I.L, J.L. i N.B. na području Dervente.
Tom prilikom pronađena je veća količina oružja i minsko-eksplozivnih sredstava.
Navedena lica su ispitana u svojstvu osumnjičenih i protiv istih nadležnom tužilaštvu biće dostavljen izvještaj o počinjenom krivičnom djelu "Nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija".
