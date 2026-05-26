Pretresi u Derventi: Pronađena veća količina oružja i minsko-eksplozivnih sredstava

Policijski službenici Uprave kriminalističke policije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske u saradnji sa pripadnicima Policijske uprave Doboj realizovali su operativnu akciju usmjerenu na suzbijanje krivičnog djela "Nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija".

Kako je saopšteno iz MUP-a, tokom istražnih mjera i radnji, koje su sprovođene pod nadzorom Okružnog javnog tužilaštva Doboj, izvršeni su pretresi na lokacijama koje koriste lica čiji su inicijali M.B, I.L, J.L. i N.B. na području Dervente.

Tom prilikom pronađena je veća količina oružja i minsko-eksplozivnih sredstava.

Navedena lica su ispitana u svojstvu osumnjičenih i protiv istih nadležnom tužilaštvu biće dostavljen izvještaj o počinjenom krivičnom djelu "Nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija".