Odbor za ustavna pitanja: Zvizdićev zahtjev Ustavnom sudu BiH neosnovan i nedopustiv

26.05.2026 10:47

Одбор за уставна питања Народне скупштине Републике Српске утврдио је одговор Уставном суду БиХ
Odbor za ustavna pitanja Narodne skupštine Republike Srpske zaključio je da je zahtjev koji je Ustavnom sudu BiH podnio prvi zamjenik predsjedavajućeg Predstavničkog doma parlamenta BiH Denis Zvizdić u vezi sa raspod‌jelom budžetskih sredstava Srpske neosnovan i nedopustiv, te da u konkretnom slučaju ne postoji nadležnost Suda za odlučivanje.

"U odgovoru Odbora Ustavnom sudu BiH ističe se da zahtjev u cjelini nije podnesen u skladu sa odredbama Ustava BiH, te je on jedino dopustiv u pogledu podnosioca", saopšteno je iz Narodne skupštine Republike Srpske nakon održane sjednice Odbora za ustavna pitanja Narodne skupštine.

Iz Odbora podsjećaju da je Zvizdić podnio zahtjev Ustavnom sudu BiH za rješavanje spora između Republike Srpske - Narodne skupštine Republike Srpske i BiH u vezi sa budžetskom stavkom kojom osporava Ugovor o konsultantskim uslugama, a ne odredbu ustava ili zakona.

Odbor ističe da entiteti imaju ustavni osnov za donošenje entitetskih budžeta kojima se utvrđuje finansijski okvir prihoda i rashoda i podsjeća da je to konstatovano i u presudi Ustavnog suda BiH od 3. jula 2009. godine.

"U tački 35 te presude se, između ostalog, konstatuje i da usvajanje takvog budžeta kojim se vrši raspod‌jela sredstava, između ostalog, i za predstavljanje Republike Srpske u inostranstvu, samo po sebi nije suprotno Ustavu BiH", precizira se u saopštenju.

Odbor naglašava da taj odgovor jasno ukazuje da navodi podnosioca nisu pravno utemeljeni, jer ovakvim ugovorima niti je povrijeđena odredba Ustava BiH, niti oni predstavljaju miješanje u nadležnosti koje su date BiH.

U saopštenju se dodaje da je Odbor za ustavna pitanja utvrdio i odgovore Ustavnom sudu Republike Srpske u vezi sa inicijativom za pokretanje postupka za ocjenjivanje ustavnosti člana Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju i člana Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti zbog navodne neusaglašenosti sa Ustavom Republike Srpske i Evropskom konvencijom o ljudskim pravima.

Odbor u odgovoru ističe da navedeno zakonsko rješenje štiti građane, a prije svih d‌jecu, od rizika proizvoljnosti jer zdravstveni sistem sadrži ugrađene mehanizme zaštite.

Odbor je utvrdio i odgovore Ustavnom sudu Republike Srpske u vezi sa inicijativom za pokretanje postupka za ocjenjivanje ustavnosti pojedinih odredaba članova Porodičnog zakona, Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju Republike Srpske, Zakona o lovstvu i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o d‌ječjoj zaštiti.

Sjednici Odbora za ustavna pitanja predsjedavao je predsjednik Odbora i predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić.

