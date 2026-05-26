Darko Mladić: General i dalje veoma loše

- Nema promjena ni nagore ni nabolje, stanje je manje više isto, kao da se stabilizovalo, ali je lošije nego što je bilo prije moždanih udara udara. Njegovo stanje je vrlo loše - rekao je Darko Mladić za RTRS.

On je rekao da je juče razgovarao telefonski sa ocem koji skoro ne može da priča.

- Treba mu duži kontakt uživo na maternjem jeziku, da bi se vidjelo stanje. Danas će ga posjetiti izaslanik Vlade Srbije za ljudska prava, a sljedeće nedjelje će vjerovatno neko od nas otići kod njega - najavio je Darko Mladić.

On je naveo da još nije stigao odgovor UN-a na pismo koje je upućeno nakon što je Međunarodni mehanizam za krivične sudove u Hagu odbio da generala Mladića pusti na liječenje u Srbiju.

- Pisma su stigla u komisije, to inače sporo ide i potrajaće. Ono što je bitno jeste da su naše molbe zaprimljene i počeli su da ih razmatraju, što je za te institucije veoma brzo - naveo je Darko Mladić.

On je rekao i da je u petak stigla nova dokumentacija od ljekara iz Haga koju će danas pregledati srpski ljekari.

- U toj dokumentaciji nema ništa specijalo u vezi sa dijagnozom, ali očekujemo snimke koje su obećali pa će se naši ljekari izjasniti. Bitno da je počela da stiže dokumentacija, jer ćemo tako imati ažurniji pristup - istakao je Mladić.