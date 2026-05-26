Tramp: Iranski uranijum se mora prebaciti u Ameriku ili uništiti

26.05.2026 08:28

Предсједник САД-а Доналд Трамп говори током 158. обиљежавања Националног дана сјећања у Меморијалном амфитеатру на Националном гробљу Арлингтон, у понедјељак, 25. маја 2026. године, у Арлингтону, Вирџинија.
Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da se iranski obogaćeni uranijum mora odmah prebaciti u Sjedinjene Države radi naknadnog uništenja ili da bude uništen na licu mjesta, odnosno na drugoj prihvatljivoj lokaciji u koordinaciji s Teheranom.

Tramp je na društvenoj mreži Truth Social dodao da bi Komisija za atomsku energiju, ili njen ekvivalent, trebalo da svjedoči tom procesu.

Američki predsjednik je u više navrata naveo da je neprihvatljivo da Teheran posjeduje nuklearni materijal, i da je glavni cilj američke vojne operacije "Epski bijes" onemogućavanje Iranu da napravi nuklearno oružje.

(SRNA)

