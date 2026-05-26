Putin: Vojno-politička situacija u svijetu se ozbiljno zakomplikovala

Vojno-politička situacija u svijetu ozbiljno se zakomplikovala, a pojavila su se nova žarišta nestabilnosti, uključujući i u blizini granica članica Zajednice nezavisnih država (ZND) izjavio je ruski predsjednik Vladimir Putin.

Putin je, obraćajući se učesnicima sastanka Savjeta rukovodilaca bezbjednosnih agencija i specijalnih službi zemalja ZND-a, rekao da je važno maksimalno iskoristiti mogućnosti specijalnih službi ZND-a radi pouzdane zaštite zajednice od potencijalnih spoljnih i unutrašnjih prijetnji.

Direktor ruske Federalne službe bezbjednosti (FSB) Aleksandar Bortnikov izjavio je da će posljedice destabilizacije situacije na Bliskom istoku direktno uticati na bezbjednost zemalja ZND-a.

"Zapad očekuje da blokira integracione procese, potkopa zemlje ZND-a iznutra, natjera narode da zaborave zajedničku istoriju i okrene ih jedne protiv drugih, kako bi ovd‌je uspostavio svoju dominaciju", naveo je Bortnikov.

Direktor FSB-a je dodao da je izuzetno važno objektivno procijeniti situaciju i zajednički štititi interese zemalja ZND-a, koje su bezbjednosno mnogo više povezane nego s bilo kojim spoljnim akterima.