Savršeno čisti prozori uz pomoć prirodnog sredstva: Potrebna su samo dva sastojka

Kupovna sredstva za prozore mnogima djeluju kao najbrže rješenje, ali često iza sebe ostavljaju masne tragove, neprijatan miris i tanki sloj na staklu koji vrlo brzo ponovo privlači prašinu.
Upravo zato sve više domaćica vraća se starim trikovima koji su se nekada prenosili generacijama.
Jedan od najpoznatijih dolazi iz ruskih domaćinstava, gdje se za savršeno čiste prozore koriste samo dva jednostavna sastojka – skrob i sirće. Ova domaća mješavina ne samo da uklanja nečistoće i kamenac, već ostavlja staklo potpuno providnim, bez mrlja i zamućenja.
Mnogi misle da je za blistave prozore potrebno što jače sredstvo, ali problem često nastaje upravo zbog agresivnih hemikalija. Većina komercijalnih sprejova ostavlja nevidljiv film koji se vrlo brzo ponovo zaprlja.
Kukuruzni skrob djeluje kao blagi prirodni abraziv koji uklanja masnoću i nečistoće bez grebanja stakla, dok sirće rastvara kamenac i tragove vode. Kada se spoje, stvaraju jednostavnu smesu koja čisti dubinski i ne ostavlja nikakve tragove.
Za ovu smjesu potrebno vam je: pola litra mlake vode, jedna supena kašika alkoholnog sirćeta, jedna kašičica kukuruznog skroba.
Sve sastojke sipajte u flašu sa raspršivačem i dobro promućkajte dok se skrob ne sjedini sa tečnošću. Smjesa će ostati blago mutna, što je sasvim normalno.
Poprskajte prozor, a zatim ga prebrišite pamučnom krpom kružnim pokretima. Nakon toga suvom mikrofiber krpom prebrišite staklo odozgo nadole kako biste uklonili eventualne ostatke vlage.
Jedan od najčešćih razloga zbog kojih na staklu ostaju tragovi jeste pranje po jakom suncu. Kada sunce direktno udara u prozor, tečnost se prebrzo suši i ostavlja ružne mape.
Najbolje je da prozore perete rano ujutru ili tokom oblačnog dana.
Takođe, stručnjaci za čišćenje savetuju da spoljašnju stranu stakla brišete vodoravno, a unutrašnju uspravno. Tako ćete odmah znati sa koje strane je ostao trag.
Pored toga što ne sadrži agresivne hemikalije, ova mješavina je i znatno ekonomičnija od kupovnih sredstava. Za samo nekoliko desetina dinara možete napraviti dovoljno tečnosti za sve prozore u stanu.
Još jedna prednost je što nakon čišćenja nema jakog hemijskog mirisa. Blag miris sirćeta nestaje vrlo brzo, a prostor ostaje svjež i prijatan.
Jednostavni recepti često daju najbolje rezultate, a upravo to potvrđuje i ovaj stari trik za pranje prozora. Bez skupih preparata i agresivnih hemikalija moguće je dobiti potpuno čisto staklo koje se sporije prlja i duže ostaje sjajno.
Mnogi koji su ga isprobali tvrde da se više ne vraćaju kupovnim sredstvima jer su razliku primijetili već nakon prvog pranja.
