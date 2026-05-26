U stravičnom požaru u Rusiji poginulo šest osoba: Među njima četvoro djece

Najmanje šest ljudi, među kojima četvoro djece, poginulo je u požaru u Omskoj oblasti u Rusiji.

Nesreća se dogodila u selu Jurijevka.

- U požaru su poginuli vlasnica zgrade, stara 25 godina, njen jednogodišnji sin i dvije ćerke, uzrasta dvije i pet godina, kao i prijateljica stara 35 godina sa svojim četrnaestogodišnjim sinom - saopštio je regionalni Istražni komitet Ruske Federacije, prenosi Interfaks.

Kako se navodi, na mjestu incidenta trenutno radi istražni tim, koji vrši uviđaj kuće, ispituje komšije i sprovodi druge istražne radnje usmjerene na utvrđivanje svih okolnosti i uzroka požara. Pored toga, tokom istrage biće izvršena procjena postupanja službenika sistema prevencije.

Guverner Omska Vitalij Hocenko izrazio je saučešće porodicama i prijateljima žrtava na platformi Telegram.

- Zadužio sam načelnika okruga Aleksandra Vladimiroviča Suhonosova da posjeti lokaciju i pruži neophodnu pomoć. Naložio sam regionalnoj ministarki rada i socijalnog razvoja Irini Pavlovnoj Varnavskoj da obezbedi mjere podrške - naveo je Hocenko.