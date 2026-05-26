Logo
Large banner

Misterija u Mladenovcu: Dječak pronađen bez svijesti pored bicikla

Autor:

ATV
26.05.2026 08:41

Komentari:

0
Возило Хитне помоћи.
Foto: Pexels

Tinejdžer (13) primljen je kasno sinoć na odjeljenje reanimacije Urgentnog centra u Beogradu u veoma teškom stanju.

Dječak je sanitetom Hitne pomoći dovezen u bolnicu bez svijesti, sa ozbiljnim povredama glave i nogu.

Prve informacije ukazuju na to da se nesreća dogodila dok je dječak vozio bicikl. Međutim, tačne okolnosti pod kojima je tinejdžer zadobio povrede opasne po život još su obavijene velom tajne.

Напитак

Zdravlje

Napitak koji se pije na prazan stomak: Čisti organizam od parazita i smanjuje apetit

Policija i nadležni organi trenutno utvrđuju da li je dječak izgubio kontrolu i sam pao sa bicikla ili je došlo do kontakta s drugim vozilom, čiji je vozač eventualno pobjegao s lica mjesta.

O ovom stravičnom događaju odmah je obaviješteno Osnovno javno tužilaštvo u Mladenovcu, koje je naložilo da se preduzmu sve mjere kako bi se riješila misterija ovog slučaja. Na mjestu nesreće obavljen je uviđaj, a policija intenzivno radi na prikupljanju dokaza i potrazi za eventualnim svjedocima koji bi mogli da rasvijetle šta se tačno dogodilo.

(Telegraf)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

povrijeđen dječak

gubitak svijesti

Mladenovac

reanimacija

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Напитак који се пије на празан стомак: Чисти организам од паразита и смањује апетит

Zdravlje

Napitak koji se pije na prazan stomak: Čisti organizam od parazita i smanjuje apetit

4 h

0
Члан медицинског особља, у заштитној опреми, хода да прими америчког љекара који је био у контакту са људима зараженим еболом у болницу у Прагу, Чешка Република, у четвртак, 21. маја 2026.

Svijet

Prvi slučajevi ebole u Italiji? Aktivirani hitni protokoli

4 h

0
Стубови за струју.

Banja Luka

Ovi dijelovi Banjaluke ostaju bez struje: Pogledajte spisak

4 h

0
Предсједник САД-а Доналд Трамп говори током 158. обиљежавања Националног дана сјећања у Меморијалном амфитеатру на Националном гробљу Арлингтон, у понедјељак, 25. маја 2026. године, у Арлингтону, Вирџинија.

Svijet

Tramp: Iranski uranijum se mora prebaciti u Ameriku ili uništiti

4 h

0

Više iz rubrike

Учионица

Srbija

U osnovnoj školi u "Branko Radičević" pronađene dvije ručne bombe

14 h

0
Ротација на поицијском аутомобилу.

Srbija

Težak udes, jedna osoba poginula: Kamion izletio sa puta, probio ogradu, pa udario u kuću

15 h

0
Београд, 25. маја 2026.-На углу улица Цара Душана и Книћанинове јутрос око 9.30 сати трамвај је излетио из шина и ударио у излог, при чему је повређено неколико особа. Према првим информацијама из Хитне помоћи, 11 особа је превезено у Ургентни центар, а двоје дјеце у Дечију болницу у Тиршовој улици.Саобраћај је на овој деоници успорен, а након полицијског увиђаја трамвај је помјерен и екипе ЈП "Градска чистоћа" изашле су на терен да очисте улицу.

Srbija

Svi povrijeđeni prilikom iskakanja tramvaja iz šina stabilno, jedan zadržan u bolnici

16 h

0
Peking, 25. maja 2026.- Predsednik Kine Si Đinping odlikovao je danas u Pekingu predsednika Srbije Aleksandra Vučića Ordenom prijateljstva, koji predstavlja najviše državno odlikovanje Narodne Republike Kine za strane državljane.Predsednik Si je na ceremoniji rekao da je Vučić dugo posvećen prijateljstvu između Kine i Srbije snažno podstičući razvoj odnosa između dve zemlje i da je aktivni tvorac i čvrsti branilac sveobuhvatnog strateškog partnerstva između dve zemlje.

Srbija

Dodik čestitao Vučiću kineski orden prijateljstva

20 h

0

  • Najnovije

12

56

Jedna osoba poginula u teškoj nesreći: Obustavljen saobraćaj u ovom dijelu BiH

12

51

Mazalica: Lagumdžija vrijeđa inteligenciju svojih sunarodnika

12

47

Detalji krvavog napada u Zagrebu: Poludio kad je čuo kako pričaju sa konobaricom, pa potekao nož

12

45

Sudar u kružnom toku u Banjaluci

12

37

Kremlj: Za Evropu opasno to što Kijev slavi naciste

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner