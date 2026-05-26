Misterija u Mladenovcu: Dječak pronađen bez svijesti pored bicikla

Tinejdžer (13) primljen je kasno sinoć na odjeljenje reanimacije Urgentnog centra u Beogradu u veoma teškom stanju.

Dječak je sanitetom Hitne pomoći dovezen u bolnicu bez svijesti, sa ozbiljnim povredama glave i nogu.

Prve informacije ukazuju na to da se nesreća dogodila dok je dječak vozio bicikl. Međutim, tačne okolnosti pod kojima je tinejdžer zadobio povrede opasne po život još su obavijene velom tajne.

Policija i nadležni organi trenutno utvrđuju da li je dječak izgubio kontrolu i sam pao sa bicikla ili je došlo do kontakta s drugim vozilom, čiji je vozač eventualno pobjegao s lica mjesta.

O ovom stravičnom događaju odmah je obaviješteno Osnovno javno tužilaštvo u Mladenovcu, koje je naložilo da se preduzmu sve mjere kako bi se riješila misterija ovog slučaja. Na mjestu nesreće obavljen je uviđaj, a policija intenzivno radi na prikupljanju dokaza i potrazi za eventualnim svjedocima koji bi mogli da rasvijetle šta se tačno dogodilo.

