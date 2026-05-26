Misterija u Mladenovcu: Dječak pronađen bez svijesti pored bicikla

Autor:ATV
Komentari:0
Tinejdžer (13) primljen je kasno sinoć na odjeljenje reanimacije Urgentnog centra u Beogradu u veoma teškom stanju.
Dječak je sanitetom Hitne pomoći dovezen u bolnicu bez svijesti, sa ozbiljnim povredama glave i nogu.
Prve informacije ukazuju na to da se nesreća dogodila dok je dječak vozio bicikl. Međutim, tačne okolnosti pod kojima je tinejdžer zadobio povrede opasne po život još su obavijene velom tajne.
Zdravlje
Napitak koji se pije na prazan stomak: Čisti organizam od parazita i smanjuje apetit
Policija i nadležni organi trenutno utvrđuju da li je dječak izgubio kontrolu i sam pao sa bicikla ili je došlo do kontakta s drugim vozilom, čiji je vozač eventualno pobjegao s lica mjesta.
O ovom stravičnom događaju odmah je obaviješteno Osnovno javno tužilaštvo u Mladenovcu, koje je naložilo da se preduzmu sve mjere kako bi se riješila misterija ovog slučaja. Na mjestu nesreće obavljen je uviđaj, a policija intenzivno radi na prikupljanju dokaza i potrazi za eventualnim svjedocima koji bi mogli da rasvijetle šta se tačno dogodilo.
(Telegraf)
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Zdravlje
4 h0
Svijet
4 h0
Banja Luka
4 h0
Svijet
4 h0
Srbija
14 h0
Srbija
15 h0
Srbija
16 h0
Srbija
20 h0
Najnovije
12
56
12
51
12
47
12
45
12
37
Trenutno na programu