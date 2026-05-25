U osnovnoj školi u "Branko Radičević" pronađene dvije ručne bombe

ATV
25.05.2026 22:20

Foto: Pexels

U Osnovnoj školi "Branko Radičević" u Boru danas su pronađene dvije ručne bombe, zbog čega je hitno evakuisano oko 500 učenika iz tri škole koje se nalaze u okviru istog školskog centra.

Vršila dužnosti direktora škole Radmila Petković izjavila je za lokalni „ZA media“ da je povodom uočavanja sumnjivog predmeta u blizini te obrazovne ustanove, škola odmah obavijestila nadležne službe i postupila u skladu sa bezbjednosnim procedurama.

"Učenici i zaposleni su, iz predostrožnosti, bezbjedno evakuisani. Evakuacija je protekla mirno, organizovano i bez panike. Ova mjera je preduzeta preventivno, kako bi se otklonio svaki rizik dok nadležne službe ne obave provjeru. Molimo roditelje i građane da ne šire neprovjerene informacije i da prate isključivo zvanična obavještenja", rekla je Petković.

Petković je dodala da pretpostavlja da su bombe zaostale iz 1999. godine kada su tokom bombardovanja u prostorijama škole boravili pripadnici Vojske Srbije.

Kako prenosi „ZA media“, osim bombi, u školi su pronađena i sanitetska nosila.

Prema prvim informacijama, Policijska uprava Bor prijavila je da su eksplozivne naprave pronađene u školi u Ulici Moše Pijade broj 31, nakon čega su Kontradiverzione jedinice odmah reagovale.

Takođe, navode da je, prema nezvaničnim informacijama iz policije, domar škole prilikom čišćenja podruma naišao na predmete za koje se sumnja da su eksplozivne naprave, obavijestio direktorku školu, nakon čega su učenici i nastavnici evakuisani.

Dolaskom na mjesto događaja u podne ustanovljeno je da su dvije ručne bombe pronađene u prostorijama arhive škole.

U toku je dalja istraga nadležnih službi koje preduzimaju sve mjere kako bi utvrdile okolnosti pod kojima su eksplozivne naprave dospjele u školu.

Београд, 25. маја 2026.-На углу улица Цара Душана и Книћанинове јутрос око 9.30 сати трамвај је излетио из шина и ударио у излог, при чему је повређено неколико особа. Према првим информацијама из Хитне помоћи, 11 особа је превезено у Ургентни центар, а двоје дјеце у Дечију болницу у Тиршовој улици.Саобраћај је на овој деоници успорен, а након полицијског увиђаја трамвај је помјерен и екипе ЈП "Градска чистоћа" изашле су на терен да очисте улицу.

Peking, 25. maja 2026.- Predsednik Kine Si Đinping odlikovao je danas u Pekingu predsednika Srbije Aleksandra Vučića Ordenom prijateljstva, koji predstavlja najviše državno odlikovanje Narodne Republike Kine za strane državljane.Predsednik Si je na ceremoniji rekao da je Vučić dugo posvećen prijateljstvu između Kine i Srbije snažno podstičući razvoj odnosa između dve zemlje i da je aktivni tvorac i čvrsti branilac sveobuhvatnog strateškog partnerstva između dve zemlje.

